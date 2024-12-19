В «Царицыно» открылась выставка «Город и промысел. Встреча в Казани. Традиционное искусство поволжских татар»

Кожаная мозаика, вышивка, конечно, ювелирные украшения, ткачество, шитье – культура татар, расположившихся на Волге, богата. Те промыслы, что зародились в сельской местности, позже получили развитие в городской среде. Казань была щедра на известные промышленные фамилии и династии Апанаевых, Апаковых, Юнусовых, Галеевых.

Экспозиция столь же масшабная (10 залов Хлебного дома), сколько и насыщенная экспонатами. Судите сами: булгарское золото XII века, серебро эпохи Золотой орды, предметы быта, одежда, обувь, книги и журналы конца XIX века и знаменитый шамаиль (картины с изображением мусульманских святынь), ставший феноменом татарской культуры.

Рубеж XIX и ХХ веков – главный период, о котором ведётся рассказ на выставке. В то время купцы и промышленники Казани и других городов активно торговали со странами Средней Азии, по всей Волге и европейской части России. Большое значение уделяли татары и образованию. Гимназии, театры, университет, библиотеки, типографии меняли облик городов, способствовали проникновению изначально сельских ремёсел в урбанистическую среду, а среди татарских женщин находились и те, кто заканчивал Сорбонну.

Не только история, но и современность встречает посетителя на выставке. Одним из примеров стал войлочный триптих «Сады вечности» казанской художницы Альфии Ильясовой, другим – видео участников творческой лаборатории, которая проходила этим летом в Казани под руководством визуального антрополога и медиахудожника Ксении Диодоровой. Темой исследования стал татарский фольклор и его влияние на современную культуру.

Выставка – многоцветная, насыщенная как экспонатами, так и историческими фактами о жизни и быте поволжских татар. Познакомиться с таким богатством весьма и весьма познавательно.

Марина АБРАМОВА