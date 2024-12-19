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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ «Царицыно» открылась выставка «Город и промысел. Встреча в Казани. Традиционное искусство...

В «Царицыно» открылась выставка «Город и промысел. Встреча в Казани. Традиционное искусство поволжских татар»

editor
By editor
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казань

Кожаная мозаика, вышивка, конечно, ювелирные украшения, ткачество, шитье – культура татар, расположившихся на Волге, богата. Те промыслы, что зародились в сельской местности, позже получили развитие в городской среде. Казань была щедра на известные промышленные фамилии и династии Апанаевых, Апаковых, Юнусовых, Галеевых.

Экспозиция столь же масшабная (10 залов Хлебного дома), сколько и насыщенная экспонатами. Судите сами:  булгарское золото XII века, серебро эпохи Золотой орды, предметы быта, одежда, обувь, книги и журналы конца XIX века и знаменитый шамаиль (картины с изображением мусульманских святынь), ставший феноменом татарской культуры.

Рубеж XIX и ХХ веков – главный период, о котором ведётся рассказ на выставке. В то время купцы и промышленники Казани и других городов активно торговали со странами Средней Азии, по всей Волге и европейской части России. Большое значение уделяли татары и образованию. Гимназии, театры, университет, библиотеки, типографии меняли облик городов, способствовали проникновению изначально сельских ремёсел в урбанистическую среду, а среди татарских женщин находились и те, кто заканчивал Сорбонну.

Не только история, но и современность встречает посетителя на выставке. Одним из примеров стал войлочный триптих «Сады вечности» казанской художницы Альфии Ильясовой, другим – видео участников творческой лаборатории, которая проходила этим летом в Казани под руководством визуального антрополога и медиахудожника Ксении Диодоровой. Темой исследования стал татарский фольклор и его влияние на современную культуру.

Выставка – многоцветная, насыщенная как экспонатами, так и историческими фактами о жизни и быте поволжских татар. Познакомиться с таким богатством весьма и весьма познавательно.

Марина АБРАМОВА

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