Стартовал шестой сезон «Малышариков»

Стартовал новый сезон популярного анимационного сериала «Малышарики» от ГК «Рики». На этот раз создатели уделили особое внимание темам, расширяющим детский кругозор. Зрителей ждут серии о разных профессиях, о том, как устроен мир вокруг нас, о культурных обычаях, а также о бережном отношении к природе. Специальный блок с выездными эпизодами позволит рассказать и показать малышам интересные места: музеи, кинотеатры, библиотеки, планетарий и другие.

Главные голоса проекта остаются неизменными: Анна Геллер и Константин Хабенский, а также Мариам Мерабова — голос воспитательницы в детском саду.

«“Малышарики” – это настоящая энциклопедия для родителей и малышей, кладезь знаний по самым разнообразным вопросам взросления. Почти десять лет команде, работающей над проектом удаётся создавать очень качественный и полезный контент, в котором есть всё: и образовательная и развлекательная составляющая. А также прекрасная музыка и песни. Кроме того, это самый безопасный и выверенный вместе с психологами и педагогами проект. Новый сезон – это логичное и долгожданное продолжение истории о наших маленьких героях, которые растут и развиваются», — поделилась Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики».

В шестом сезоне появится новый персонаж — активный и любознательный малыш Светлячок. Он обожает воду и всё, что с ней связано. По сюжету Светлячок живет у водоема рядом с детским садом, в который ходят Малышарики. Однажды, во время прогулки, герои встретят его и подружатся. Светлячок научит новых друзей, как радоваться простым вещам, любить природу, открыто смотреть на мир и не забывать заботиться о себе и самых близких.

«В новом сезоне мы продолжаем расширять Вселенную Малышариков, чтобы наглядно и с примерами раскрывать темы, которые становятся актуальными для наших подрастающих зрителей. Для этого мы добавили серии, в которых герои отправятся в новые места: на уличную площадку, в парк или библиотеку. А ещё обновили локации. Малышарики, например, побывают в живом уголке и физкультурном зале. Шесть отдельных серий мы посвятили теме экологии и защите природы. Искренне надеюсь, что нашим зрителям понравится то, что мы сделали», — рассказала Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики».