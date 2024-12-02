«Таврида.АРТ» и Третьяковская галерея разработали проекты для развития региональных арт-пространств

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») молодые профессионалы в сфере продюсирования выставочных проектов, музейного маркетинга, событийного менеджмента и арт-туризма создали проекты музейных пространств для разных регионов России. Партнёром программы выступила Государственная Третьяковская галерея. Программа реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Третьяковская галерея структурировала основные современные тренды и тенденции музейной, галерейной, проектной работы в области продвижения искусства. Для слушателей Академии «Меганом» идут лекции о трендах, принципах, подходах, решениях современной выставочной деятельности и о том, как их реализует Третьяковская галерея. И, собственно говоря, своим опытом пытаемся показать и призвать молодых творцов работать на высоком уровне во всех уголках нашей страны. Третьяковская галерея всегда вела образовательную деятельность, а сегодня у нее есть право выдавать сертификаты об образовании на курсах повышения квалификации музейщиков, художников, галерейщиков страны. Это очень серьезная возможность. Третьяковская галерея «от моря до моря» продвигает знания о русском искусстве — от Калининграда до Владивостока. Главный лозунг данной образовательной программы — «Неизведанная земля». Каждый подход, каждая выставка, новый филиал или музей являются той самой неизведанной землёй, ведь каждый раз нужно решать новые задачи на новом уровне с какими-то оригинальными свежими решениями, при этом учитывая предыдущий опыт. Слушатели, которые приехали на программу Академии «Меганом» и Третьяковской галереи, горят желанием развивать свои регионы, а также пополнять багаж знаний и структурировать их. Слушатели должны за это время разработать свои проекты по продвижению и популяризации музеев, которые уже будут реализовывать на местах. И вот это объединение молодой институции «Тавриды» и столетнего опыта Третьяковской галереи гарантированно даст интересные и неожиданные результаты», — рассказала Елена Ильина, заведующая отделом Музея Анны Голубкиной Государственной Третьяковской галереи.

Программа «Третьяковка. Новые возможности большой страны» проходила в Академии «Меганом» с 20 по 30 ноября. На площадке объединились 92 молодых специалиста из 37 регионов страны, среди которых кураторы выставок, галеристы, арт-менеджеры и искусствоведы. В ходе обучения участники узнали об актуальных тенденциях в музейной индустрии от ведущих экспертов области и вместе разработали творческие решения для культурных институций из разных регионов России.

В рамках программы выступила Камиля Байдильдина, директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде: «Мы рассчитываем, что программа «Третьяковка. Новые возможности большой страны» вдохновит участников стать частью большого музейного сообщества и сподвигнет выбрать свой профессиональный путь в сфере культуры».

Обучение проходило по трём тематическим блокам: продюсирование выставочных проектов, музейный маркетинг, событийный менеджмент и арт-туризм. На программе было разработано 13 проектов по созданию, развитию и продвижению современных музеев. Среди них проект по созданию приложения о культурных событиях страны, рассказывающий об актуальных мероприятиях каждого города; вариант открытия в бывшей мануфактуре творческого пространства, посвящённого традиционным ценностям и популяризации ткацкой промышленности, где посетителям расскажут о создании народных костюмов, объяснят различия в этнических узорах, помогут создать свой уникальный узор, познакомят с современными брендами и народными ансамблями, ориентированными на традиции; проект мобильного музея на колесах, рассказывающий в формате интерактива и мультимедиа о классических художниках, их работах; проект по развитию существующего арт-пространства «Квадрат» в Севастополе, акцентирующий внимание на современных художниках, их творчестве, возможности взаимодействия с ними в формате выездного пленэра.

«Современные музеи уже давно ушли от формата только выставочной деятельности. На их площадках, в том числе в Третьяковке, запланировано огромное количество резиденций, которые ждут художников, творцов и в том числе людей, работающих в других сферах, но видящих себя в творчестве. Сейчас на программе работают эксперты, которые не просто дают теорию, а делятся наработанным опытом. Потому что в каждом конкретном случае есть новый вызов и новая ситуация. Здесь я говорю о действующих галереях и музеях. Третьяковская галерея на данный момент — большой перспективный проект, в котором появились филиалы, новые задачи, веяния, команды, которым требуется огромное количество компетентных сотрудников. И эта программа даёт возможность тем ребятам, которые на неё приехали, не гипотетически рассматривать себя в рядах этой команды, а действительно включиться во все процессы.

Академия «Меганом» ориентирована на молодёжь, и, если говорить о сотрудничестве, возможно, в перспективе у Третьяковки и «Таврида.АРТ» могут быть проекты и для художников, и для скульпторов, и для тех, кто создаёт какие-то интересные выставочные, образовательные, просветительские проекты, которые могут реализовываться на площадках существующих филиалов и в главной Третьяковке в Москве», — рассказала Яна Берман, заведующая отделом работы с посетителями Самарского филиала Третьяковской галереи.

По итогам обучения участники получили 65 удостоверений о повышении квалификации «Третьяковка. Новые возможности большой страны» от Третьяковской галереи и сертификаты об успешном прохождении программы. В Академии «Меганом» они создали новые проекты для портфолио, усилили свои навыки в контексте работы музеев и галерей, прошли собеседования в Российскую галерею искусств (Севастополь). Программа была реализована в партнёрстве с Государственной Третьяковской галереей по инициативе молодых деятелей культуры и искусства — участников образовательных программ арт-кластера «Таврида».