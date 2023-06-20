Музей-заповедник «Царицыно» приглашает в путешествие по Индии

«Невероятная Индия. Взгляд из России» - новый выставочный проект, объединивший музеи, библиотеки, архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иваново, Екатеринбурга, а также частных коллекций. В залах экспозиции – произведения изобразительного искусства, скульптуры, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства.

Что такое Индия для нас? «Хождение за три моря» – жизнеописание тверского купца Афанасия Никитина, «Книга джунглей» Редъярда Киплинг, мультфильмы «Маугли» и «Золотая антилопа», индийское кино – Болливуд, йога, танцы, платья, белые сумочки… Всё это присутствует на выставке. А был ещё византийский купец Козьма Индикоплов (VI век), совершивший путешествие не только по Индии, куда звали дела торговые, но и Эфиопии, Ирану, Аравии, Цейлону. В его «Христианской топографии» – описании мира, есть «Слова о животных индейских». Правда, художники эпохи Средневековья никогда не видели их, поэтому свобода творчества была невероятной. Так появились вепреслон, мраволев и ихелон. Прелюбопытные животные – сказочные, экзотические, не страшные.

Другое сокровище – миниатюры рукописи «Бабур-наме» – мы можем увидеть потому, что их сохранили русские коллекционеры Петр Щукин и Дмитрий Бурылин. Алексей Морозов купил их на ярмарке в Нижнем Новгороде у персидских купцов, далее предметы изобразительного искусства воспоминаний потомка Тамерлана оказались в коллекции Щукина. Конечно, нельзя забыть балет, знаменитые спектакли – «Баядерка», «Садко», «Синий бог», «Фераморс». Везде присутствует индийская тематика. В менее известном произведении – опере Антона Рубинштейна «Фераморс» – главная героиня – принцесса Индостана Лалла Рук. Опера была поставлена как в Москве (в консерватории), так и в Петербурге – Мариинском театре. И невозможно представить Индию без картин Николая Рериха и Василия Верещагина (известнейший художник-баталист два года жил в Индии). Далекая и близкая страна, полная сказок и чудес, приглашает совершить путешествие.

Работает до 22 октября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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