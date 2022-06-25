Создатели сериала «Смешарики» презентовали специальный эпизод – «Моднюша» на YouTube

С 24 июня поклонники сериала «Смешарики» смогут увидеть на официальном YouTube-канале TVSmeshariki специальный 3D-эпизод – «Моднюша».

Это история для девочек и настоящий культурный микс. Создатели покажут альтернативную версию жизни главной девочки проекта – Нюши – и ее подружек. Авторы отошли от традиционных локаций Ромашковой долины и придумали другой мир – современный городок с уютными улочками и всеми атрибутами комфортной городской среды – от проката самокатов до модных бутиков.

Героиня не только сменила имя, но и обзавелась подружками – Милашей, Симпатяшей, Крошкой, Малышкой и Крутышкой. Девочки живут самой обычной жизнью: ходят в кино, занимаются спортом, придумывают новые танцевальные тренды дома или на баскетбольной площадке, дизайн которой специально разработал известный стрит-арт художник Захар Евсеев, более известный под псевдонимом Zak Mini Monster.

Оригинальный саундтрек к спин-оффу исполнила популярная российская певица, TikTok-блогер Аня Покров. На сегодняшний день клип «Танцуй» набрал более 3 млн просмотров на YouTube. В планах авторов выпустить новый спин-офф проекта.

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