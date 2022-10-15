РАХ представила новый фильм-биографию «Мария Федорова. Путь в искусстве творческой династии Осиповых-Федоровых»

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Фильм подготовлен к Всероссийской научной конференции «Искусство костюма. Костюм как искусство», проходящей в честь юбилея академика РАХ Марии Владиславовны Федоровой.

Мария Федорова принадлежит к династии живописцев Осиповых-Федоровых. Основатель династии Александр Осипов (1892–1981), учившийся у Н. Рериха и А. Рылова в школе Общества поощрения художеств в Петербурге, а затем у А. Маковского в Императорской академии художеств, и закончившие мастерскую С.Герасимова в Суриковском институте Тамара Осипова (1924–1989) и Владислав Федоров (1924–1993) – были великолепными мастерами – колористами, представителями лирической линии русской живописи. Следуя их творческим заповедям и обладая собственным художественным видением, Мария Федорова нашла свой путь в искусстве, который позволил реализоваться ее индивидуальности. Продолжателем династии является сын Марии Владиславовны и Заслуженного артиста РСФСР Юрия Борисовича Ильина — Даниил Федоров.

Над его созданием работали сотрудники Управления информации (пресс-службы) РАХ: автор идеи и главный редактор — Елена Владимировна Клембо, режиссер монтажа — Артём Викторович Бохонов, оператор — Автандил Тариелович Чачанидзе.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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