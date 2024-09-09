В 40 малых населенных пунктах Якутии одновременно откроются кинозалы по технологии «Экстра Синема»

В Якутии запущен производственно-сборочный цех кинопроекторов компании «Экстра Синема». Он будет выпускать до 15 проекторов в день, в год — до 5 тысяч. Новые кинопроекторы будут направлены в малые населенные пункты. Одновременный запуск 40 кинозалов состоится 4 октября в 19 районах республики, в том числе – в Арктической зоне Якутии.

«Сборка и тестирование первых проекторов новой партии завершатся в ближайшие дни, и они будут направлены в 40 малых населенных пунктов. Это означает, что скоро еще 73 тысячи жителей Якутии смогут смотреть кино на большом экране в местах проживания», — рассказал генеральный директор «Экстра Синема» Петр Чиряев.

Особенностью отечественного кинопроектора по технологии «Экстра Синема» является возможность показывать жителям киноновинки в цифровом формате и хорошем качестве в любом сельском клубе или доме культуры. При этом затраты на оборудование не превышают 1 млн рублей, что в 5 раз дешевле зарубежных аналогов.

Оборудование представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения к единой автоматизированной информационной системе проката (ЕАИС), системы продажи билетов онлайн и использования «Пушкинской карты» для льготного посещения кино для детей и подростков.

В отличие от обычных мультимедийных проекторов кинопроекторы «Экстра Синема» включают медиасервер и защищенное хранилище контента для организации кинопоказа в цифровом качестве до 4К UHD разрешения в небольших населенных пунктах.

Технология представляет собой закрытую систему, она позволяет показывать только легальный контент с соблюдением авторских прав и защитой контента от несанкционированного доступа. Для открытия кинозала достаточно, чтобы в населенном пункте были дом культуры, зал и интернет, причем соединение не обязательно должно быть высокоскоростным. Управление проекторами происходит с единой цифровой платформы, на которой демонстраторы выбирают контент и назначают сеансы. При этом в сети «Экстра Синема» не требуется «крутить кино» весь день, можно показать один или два сеанса в неделю. Зато такие сеансы становятся событием и привлекают внимание всех жителей – от мала до велика.

Проект реализуется в пилотном режиме в Якутии с 2022 года, кинопроекторы «Экстра Синема» установлены в 30 залах. За это время отечественная̆ цифровая̆ технология доказала высокую эффективность в обеспечении доступа населения к услугам кинопоказа и коллективного просмотра отечественных фильмов в небольших населенных пунктах, где классические кинозалы нерентабельны.

Согласно данным ЕАИС, средняя посещаемость сеансов в сети «Экстра Синема» в несколько раз превышает среднюю посещаемость по стране и способствует окупаемости отечественного кино.

В мае 2023 года Президент РФ Владимир Путин, посетив культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке и осмотрев стенд компании «Экстра Синема», поддержал идею оборудования кинозалов домов культуры в малых городах и селах России с численностью населения до 50 тысяч человек.

Летом этого года проекту был присвоен статус Национальной̆ технологической̆ инициативы, принято решение о финансировании проекта по договору конвертируемого займа ООО «Спутник — Управление активами НТИ» в объеме 100 млн руб. Проект реализуется при поддержке Главы Якутии и Правительства республики.

Фото предоставлено компанией «Экстра Синема»