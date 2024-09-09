Актриса Мария Кожевникова напомнила, как важно не играть чужие роли за пределами съемочной площадки

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в лектории выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» состоялась встреча с актрисой и депутатом Госдумы VI созыва от Общероссийского народного фронта Марией Кожевниковой. Она рассказала посетителям о своих мировоззренческих установках, воспитании четырех детей, уважении к людям и социальной ответственности.

По словам актрисы, не существует универсального рецепта успеха и благополучия: каждый человек должен ориентироваться на качества, заложенные в нем свыше и не стремиться повторить чей-то путь как в карьере, так и в отношениях. Мария Кожевникова не признает унифицированных критериев благополучия и ценит человеческую уникальность, умение быть честным с собой и окружающими, уважение к чужой и собственной индивидуальности, а также проявление внутренней силы и здорового упрямства при достижении собственных целей вопреки общественному мнению или стандартам. По словам актрисы, сложнее всего ей дается переложение этих представления на манеру воспитания детей. Она считает одним из своих главных достижений умение признавать в каждом из них самостоятельную личность с характерными особенностями поведения, поддерживать их собственные интересы, не проецируя на них свои желания.

Мария Кожевникова отметила, что важной особенностью, сформировавшей ее мировоззрение и характер стало стремление помогать окружающим, находя для этого наиболее эффективные инструменты. Такое желание привело ее в VI созыв Государственной думы. Однако, рассуждая о взаимовыручке, дружеских привязанностях и командной работе в сфере киноиндустрии, актриса отметила: все это имеет ценность только для тех, кто видит потребность в социальном взаимодействии. Она напомнила посетителям, что быть асоциальным человеком, предпочитающим одиночество, — нормально.

Мария Кожевникова получила широкую известность в 2008 году благодаря российскому сериалу «Универ», где она исполнила роль Аллы Гришко.

Фото – kino-teatr.ru