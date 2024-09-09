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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Бернард: миссия Марс»: в сети появился постер и первые кадры анимационной комедии

editor
By editor
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бернард миссия марс

В сети появился официальный постер и первые кадры анимационной комедии «Бернард: миссия Марс».

Изначально «Бернард» — это веселый короткометражный мультсериал, сохраняющий популярность на протяжении вот уже более чем 10 лет. История про неуклюжего белого медведя, который обожает путешествия, давно покорила сердца зрителей по всему миру, и создатели отправили Бернарда в новое захватывающее приключение в масштабе полнометражного фильма. Дистрибьютор проекта — кинопрокатная компания «Наше кино».

В центре сюжета — незадачливый медведь Бернард, который тайно проникает на корабль властного капитана Рэймонда, следующего на Марс. Вместе с роботом G13 Бернарду предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Таким образом, медведь докажет свои способности другим спецагентам, которые не воспринимают его всерьез.

Благодаря необычным методам работы Бернард ловит монстра, но тот, с виду большой и страшный, оказывается, совсем не грозным. Героям удается подружиться, но на этом их приключения не заканчиваются. Теперь им предстоит раскрыть зловещий марсианский заговор, который угрожает существованию всей Вселенной.

Впервые знаменитый белый медведь появился на экранах телевизоров в 2005 году. Сериал «Бернард» был произведен испанской компанией BRB Internacional совместно с корейской RG Animation Studios и французским телеканалом M6 и имел оглушительный успех, что продлило историю героя на шесть сезонов.

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