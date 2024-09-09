«Бернард: миссия Марс»: в сети появился постер и первые кадры анимационной комедии

В сети появился официальный постер и первые кадры анимационной комедии «Бернард: миссия Марс».

Изначально «Бернард» — это веселый короткометражный мультсериал, сохраняющий популярность на протяжении вот уже более чем 10 лет. История про неуклюжего белого медведя, который обожает путешествия, давно покорила сердца зрителей по всему миру, и создатели отправили Бернарда в новое захватывающее приключение в масштабе полнометражного фильма. Дистрибьютор проекта — кинопрокатная компания «Наше кино».

В центре сюжета — незадачливый медведь Бернард, который тайно проникает на корабль властного капитана Рэймонда, следующего на Марс. Вместе с роботом G13 Бернарду предстоит выполнить опасное задание — поймать легендарного марсианского монстра. Таким образом, медведь докажет свои способности другим спецагентам, которые не воспринимают его всерьез.

Благодаря необычным методам работы Бернард ловит монстра, но тот, с виду большой и страшный, оказывается, совсем не грозным. Героям удается подружиться, но на этом их приключения не заканчиваются. Теперь им предстоит раскрыть зловещий марсианский заговор, который угрожает существованию всей Вселенной.

Впервые знаменитый белый медведь появился на экранах телевизоров в 2005 году. Сериал «Бернард» был произведен испанской компанией BRB Internacional совместно с корейской RG Animation Studios и французским телеканалом M6 и имел оглушительный успех, что продлило историю героя на шесть сезонов.