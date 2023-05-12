В дар Музею Победы переданы живописные полотна о войне в Афганистане

Фонды Музея Победы пополнились семью живописными полотнами петербургского художника Сергея Опульса (Павлова). Дар музею сделала вдова живописца Наталья Булгакова.Торжественная церемония прошла в Музее Победы 10 мая и была приурочена к годовщине со дня рождения художника.

«Сергей Маркович родился 10 мая и с малых лет знал, что такое День Победы. Традиции предыдущих поколений Павловых были связаны с военной службой. Поэтому решение о том, чтобы передать картины в Музей Победы, для меня было совершенно естественным. Последний раз Сергей Маркович был в Музее Победы в 2012 году. Он любил изучать все, что связано с войной, сам прошел афганскую войну. Но о войне рассказывать не любил. О военных событиях в Афганистане рассказывают его картины», — рассказала вдова художника Наталья Булгакова.

Фонды Музея Победы пополнили картины Сергея Опульса из афганского цикла. Полотна были созданы в мастерской художника в Санкт-Петербурге спустя годы после его пребывания в Афганистане. На картинах изображены будни армейской службы, восточные пейзажи. Самый частый мотив на полотнах — вертолеты. Так, например, на картине «Аэродром Ханабад» изображена взлетная площадка, откуда вылетали вертолеты на боевые задания. Сергей Маркович сам принимал участие в вылетах аэроразведки. Полотна расскажут зрителям о малоизвестных фактах афганской войны — о том, что охраняли аэродромы всадники на верблюдах, а не на лошадях, так как лошади пугаются вертолетного и самолетного шума, и многое другое. «Ценность этих работ еще и в том, что сам Сергей Маркович был участником военных событий в Афганистане», — отметила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Сергей Опульс (Павлов) (1962–2021) — уроженец Ташкента, жил и работал в Санкт-Петербурге с 1987 года. Член Союза художников России с 1998 года, бакалавр современного искусства, участник более 160 коллективных и персональных выставок в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Гамбурге, Париже, Сараево, участник и руководитель художественных пленэров, участник аукционных продаж в Европе и США. В конце 2021 года ему было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Земли 21 века ЮНЕСКО ООН».

Около тысячи картин Сергея Опульса находятся в частных собраниях России, Узбекистана, стран СНГ, Израиля, Европы, США и Австралии.

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