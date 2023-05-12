Выставка «Советский лубок: народное искусство 1977 – 1990 гг.» открыта в музее-квартире И.Д. Сытина

Лубочные картины были широко распространены в России с середины XVII и до конца XIX веков. В старину они печатались на плохой серой бумаге с помощью черной краски, а затем их раскрашивали от руки. Из-за бедности палитры цвета могли не соответствовать изображению, на которое были нанесены, а полученные произведения напоминали детские раскраски. Подобные картины могли служить новостным источником о жизни за пределами деревни, событиях государственной важности, войнах, изобретениях и многом другом. Также они отвечали деревенскому жителю на вечные вопросы посредством пояснительных текстов. Этим лубки и привлекли внимание советских художников.

В советское время существовал запрет на использование текстов в тиражной графике во избежание антисоветской пропаганды. Поскольку советские художники не имели частных мастерских, они старались попасть в Экспериментальную литографскую мастерскую на Верхней Масловке при Комбинате графических искусств, где им предоставлялись необходимые для работы материалы. Комбинат, помимо прочего, распоряжался всей производимой печатной продукцией и являлся частью цензурного аппарата. Раз в месяц Мастерскую опечатывали, после чего специальный куратор из КГБ проверял все контрольные оттиски, проставляя на них номера и внося их в журнал.

Александр Денисович Максимов, один из представленных на выставке художников, стал родоначальником советского лубка. Он сумел обойти табу на использование в тиражной графике текстов, занимаясь «аранжировкой русского лубка», который не подлежал цензорскому контролю. Благодаря ему, художники получили возможность открыто и прямо говорить о своих взглядах на быт, политику, экологию, социальные проблемы. Примеру Максимова последовали многие графики, в числе которых В.П. Пензин, А.Н. Лощенов, Л.Л. Лехова, Л.В. Подкорытова, Д.М. Уздемир, В.В. Кондратьев, Ю.В. Атрепьев, Г. Александров, и другие. Так лубок получил новую жизнь в советское время.

На выставке вы можете увидеть, как на протяжении десятилетий менялось восприятие советской действительности художниками через призму народной картины на примерах экспонатов музея-квартиры И.Д. Сытина и музея русского лубка и наивного искусства.

Даты проведения выставки: 1 апреля – 28 мая 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.