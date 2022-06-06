В Доме кино прошла Всероссийская премьера якутской драмы «Дьулуур: мас-рестлинг»

1 июня в Центральном Доме кинематографистов состоялась премьера новой якутской картины «Дьулуур: мас-рестлинг» режиссера Валентина Макарова.

Мероприятие организовано Союзом кинематографистов России, Центральным Домом кинематографистов при поддержке Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президента Российской Федерации.

Фильм посвящен национальному якутскому виду спорта – мас-рестлингу. Картина была отмечена на фестивале «Алафейская гора», а также признана Лучшей режиссерской работой на международном кинофестивале в Ульяновске «От всей души» им. Валентины Леонтьевой. В широкий прокат лента выходит 2 июня.

Открыла вечер креативный продюсер Центрального Дома кинематографистов Дарья Муромова:

«Мы гордимся, что Дом кино становится основной площадкой для проведения федеральных премьер якутских фильмов. Якутское кино по праву называют феноменом киноиндустрии последних лет. Его уникальность заключается не только в витиеватых, этнических сюжетах, но и невероятном единстве съемочных групп, которые по-настоящему живут идеей и на протяжении всего съемочного процесса работают как единый организм – вне зависимости от длительности смен и должностей, которые они занимают на площадке. Именно поэтому в якутском кино мы видим большое количество четко срежиссированных массовых сцен, которые в современном кинематографе не так часто встречаются. Насколько мне известно, только в «Дьулуур: мас-рестлинг» в массовке снялись более 1000 человек».

Фильм зрителям представила съёмочная группа фильма — продюсеры Филипп Абрютин и Оксана Лахн, актер Ратмир Гарифуллин.

«Мы очень благодарны каждому члену нашей съемочной группы и Министерству культуры Российской Федерации. «Дьулуур: мас-рестлинг» — первый якутский фильм, который получил финансовую поддержку ведомства. Мы рады, что в наш проект поверили и мы получили возможность создать качественный, яркий, интересный и при этом самобытный фильм, который, уверены, будет интересен большому количеству людей. Съемки длились 2 года, и вот, наконец, сегодня мы можем показать фильм нашим зрителям», — прокомментировал продюсер картины Филипп Абрютин.

Среди почётных гостей были Первый заместитель Постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ Александр Сафронов и Советник Исполнительного директора Российского Союза боевых искусств Анна Субботина.

В рамках премьерного показа состоялось тожественное вручение Юбилейного знака «100-лет Постпредству Якутии» за вклад в развитие мас-рестлинга в России и мире и добросовестный плодотворный труд. Почетную награду от Первого заместителя Постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ Александра Сафронова получили: Борис Гришин – исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики; Анна Субботина – советник исполнительного директора Российского Союза боевых искусств по международным вопросам; Лена Томская – вице-президент Международной федерации мас-рестлинга.

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