В галерее «Колокольников, 17» прошел вечер памяти поэта и переводчика Владимира Летучего

Переводчики – проводники в мир писателей и поэтов другой страны, другой эпохи, другого мировоззрения. Райнер Мария Рильке, Фридрих Гёльдерлин, Стефан Георге, Клеменс Брентано и ещё не один немецкий и австрийский поэт – их переводил Владимир Летучий (1943-2015).

Барокко, романтизм, классицизм, экспрессионизм – мысли, перу переводчика Летучего подвластно всё. Владимир Летучий крайне бережно относился к первоисточнику, старался по максимуму передать не только слово, но и образ, запечатленный поэтом.

Не сразу, а в середине 70-х годов прошлого столетия Владимир Летучий, рожденный в опаленном 1943-м, пришёл к переводам немецкой поэзии. До этого была школа, где будущий переводчик не хотел учить немецкий язык, учёба на журфаке МГУ. Но любовь к прекрасному победила – поэзия Рильке многое поменяла жизни Владимира Летучего. С Рильке у Летучего была особая связь, а все переводы наиболее близки к оригиналу.

Одной из важнейших работ Летучего стало «Полное собрание стихотворений Георга Тракля», австрийского поэта (1887-1914) – человека трагического восприятия, ушедшего из жизни в 27 лет, как наш Михаил Лермонтов.

Немецкая детская литература тоже была стихией Владимира Летучего. Он перевел (именно так) «Бемби» австрийского писателя Феликса Зальтена и другие его произведения. Стихотворения Вильгельма Буша, Джеймса Крюса, голландская поэзия XVII-XX веков – тоже его наследие. Так будем читать!

Марина АБРАМОВА

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