Российская актриса Ирина Чумантьева стала голосом приложение для саморазвития NERA. Теперь, если пользователи приложения NERA захотят включить аудио, голос Ирины будет сопровождать их во всех миссиях и инструкциях к выполнению практик. Кроме того, в курсе «Креативное мышление» с Ириной можно будет прогуляться по любимому городу, чтобы потренировать насмотренность и поохотиться за идеями. А в упражнении Body Scan она поможет погрузиться в медитативное состояние.

Актриса дубляжа приняла участие в озвучке более 150 фильмов, а также стала голосом Герды в мультфильме «Снежная королева. Разморозка». «Мы хотели, чтобы голос NERA был особенным, узнаваемым, позитивным, мелодичным. Так мы вышли на Ирину Чумантьеву, профессиональную актрису, которая поет и имеет значительный опыт дубляжа. Это важно, потому что она умеет прочитать характер и понять своего персонажа. Благодаря Ирине у нас получилось наполнить NERA эмоциями и наделить эмпатией»,- поделился основатель платформы NERA Евгений Мурик.

Релиз приложения NERA состоится в сентябре. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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