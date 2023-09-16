С 23 сентября по 1 октября 2023 года во всемирно-известной Новой Третьяковке, расположенной на Крымском валу в парке «Музеон», пройдет выставка «Волшебный мир балета» – коллаборация двух авторов-художников: импрессиониста Михаила Юсупова и скульптора Нины Кухтевич. В экспозиции будут представлены картины, графика и бронзовые скульптуры на тему балета.

Балет – несомненно визитная карточка российской культуры. Этот утонченный особый вид искусства всегда вызывает чувство восхищения и продолжает покорять мир в разных жанрах. «Идея воплотить ярчайших представителей этого вида искусства была реализована в ретроспективе картин – Величайшие Балерины России, которая в свою очередь дала начало целому циклу балетных образов, представленных на выставке», – рассказывает Михаил Юсупов – академик Международной Академии Творчества, член творческого союза художников России, член союза писателей РФ. Об уровне художественной культуры Михаила Юсупова можно судить хотя бы по тому, что работы автора находятся в частных коллекциях у Владимира Путина, Валерия Гергиева, Зураба Церетели, Ольги Любимовой и у ряда крупных бизнесменов и политиков в России и за рубежом.

Балерины Нины Кухтевич – российского скульптора, лауреата многочисленных премий, дипломов и наград за участие на российских и международных выставках – это не конкретные образы, а воздушный и нежный типаж, который автор искала достаточно долго и смогла воплотить в бронзе. Графические работы скульптора навеяны посещениями спектаклей Большого и Мариинского театров – их также можно будет увидеть на выставке.

Вход свободный!

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