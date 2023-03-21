В ЦДРА состоялся концерт-встреча «Память сердца»

19 марта в Центральном Доме Российской Армии в рамках устного журнала «Жизнь и творчество» состоялся концерт-встреча «Память сердца», который был посвящен Всемирному дню поэзии.

Тему устного журнала, состоявшегося в Белой гостиной ЦДРА, раскрыл актер театра и кино, филолог-переводчик, актер Государственного академического Малого театра России кандидат филологических наук Петр Абрамов.

Первоначально в ходе своего выступления он рассказал о фронтовых бригадах Государственного академического Малого театра России и Центрального академического театра Российской Армии, созданных в первые дни Великой Отечественной войны, их концертах на призывных пунктах и передовой перед бойцами и командирами Красной Армии. В исполнении Петра Абрамова прозвучали стихотворения поэтов-фронтовиков Юрия Куликова, Павла Когана, Александра Твардовского, Юрия Левитанского, Сергея Орлова. Он также исполнил песни военных лет: «Моя любимая», «Темная ночь», «Песенка фронтового шофера».

С большим вниманием зрители слушали рассказ актера о классиках мировой поэзии: Генрихе Гейне, Иоганне Вольфганге Гёте, Теодоре Шторме, Василии Жуковском, Федоре Тютчеве и их стихи в его исполнении. Кроме того, Петр Абрамов коснулся произведений, посвященных русскому казачеству, и песен «старой России».

Свое выступление актер завершил прочтением стихотворений Сергея Есенина: «Где ты, где ты, отчий дом…», «Плачет метель…», «Отговорила роща золотая» и «Гой ты Русь моя, родная…».

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