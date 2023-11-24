В концертном зале «Останкино» наградили победителей фестиваля «Телемания» 

21 ноября 2023 во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино» состоялась церемония закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания», учрежденного Институтом кино и телевидения (ГИТР). Мероприятие проводится при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR).

На фестиваль поступило более 560 заявок из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Уссурийска, Тюмени, Краснодара, Саратова, Уфы, Читы, Симферополя, Нижнего Новгорода, Тамбова, Мурманска, Владимира, Белгорода, Новосибирска, Казани, Омска, Екатеринбурга, Перми, Иваново, Луганска, Оренбурга и других российских городов, а также из Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Швеции, США, Великобритании и других стран. В рамках фестиваля прошли кинотеатральные показы в кинозале Института кино и телевидения (ГИТР), павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ и в культурном центре ЗИЛ, а также публичные мастер-классы представителей медиаиндустрии и Индустриальный день при поддержке телеканала RT.

Как отметил Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР), «нас окружает малый экран, он не даёт ни приукрасить, ни улучшить изображение в отличие от его широкоформатного "старшего брата". Нужно работать в новой эстетике будущего – эстетике малого экрана, интернет-платформ и IPTV».

Работы номинантов по достоинству оценили члены Профессионального жюри фестиваля: теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров, директор документального вещания RT, руководитель проекта aRTel.doc, генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева, PR директор TimeOut Елена Суринова, учредитель СМИ «Типичная Москва» Игорь Сумин, режиссёр Юлия Сапонова, режиссёр Юрий Харнас, звукооператор и саунд-продюсер Владимир Литровник, оператор-постановщик телекомпании НТВ Роман Минлишев, продюсер Павел Кириллов, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) Римма Моисеева. Молодежное жюри было представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР).

На церемонии закрытия «Телемания» в адрес участников прозвучали напутственные слова известных деятелей медиаиндустрии.

Президент жюри Давид Шнейдеров подчеркнул: «Когда мы много лет назад пришли на «телек», мы сказали, что ждём перемен, и начали строить своё телевидение. Я хочу, чтобы вы начали строить своё: смелое, сильное и самое главное – честное».

Продюсер Алексей Лихницкий уточнил, что «талант – это 10% от Бога и 90% от трудолюбия» и пожелал всем участникам независимо от результатов конкурса продолжать идти вперёд.

Журналист Алексей Самолётов посоветовал участникам «не верить никому», добавив: «если нет репортажа – нет информационной программы; репортаж – основа всего, это жизнь здесь, сейчас, сегодня».

Главный редактор Shot TV Константин Сотсков отметил: «Все хотят снимать качественно и по-взрослому. Я обещаю, что с педагогами ГИТРа студенты будут снимать качественно и со временем по-взрослому». Он пожелал не торопится, оставаться молодыми и не бояться нарушать правила.

Вице-президент творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев подчеркнул, что на фестивале снимают работы искренне, так как студентов так учат. Также он напомнил, что журналист — это не профессия, а призвание.

Звукорежиссёр и саундпродюсер Владимир Литровник заметил, что все участники конкурса отдали самое дорогое – кусок жизни, и «вряд ли это сделано ради приза».

Игорь Сумин, учредитель СМИ «Типичная Москва» пожелал, чтобы всё это искусство служило нашему народу, нашей Родине.

Продюсер и режиссёр Оксана Барковская поблагодарила ректора Института кино и телевидения (ГИТР) Юрия Литовчина за талантливых выпускников, которых всегда хочется брать на работу.

Продюсер Василий Соловьев пожелал всем участникам конкурса удачи, но отметил, что у всех творцов «чем жизнь сложнее, тем правильнее».

Режиссёр, журналист и телеведущий Павел Селин процитировал напутствие Уинстона Черчилля своим студентам: «Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!». Режиссёр Юлия Сапонова пожелала продолжать творить c любовью с жизни, людям и своей работе.

Ярким событием концертной программы «Телемании» стало выступление участников международного вокального шоу «Ты супер!» (НТВ).

В этом году, как отметили члены жюри, было сложно выбирать призеров, поскольку все работы достойны первых мест в своих номинациях. Гран-при “Телемании – 2023” досталось игровому короткометражному фильму «Дорога на Лачин» Эдварда Казаряна. Картина посвящена проблеме межнациональной розни. Армянин Арсен и азербайджанка Фати попадают в аварию на горном участке дороги. Длительное ожидание инспекторов вынуждает героев пойти на попытку мирного диалога.

Партнеры фестиваля также раздали свои специальные призы:

Сертификат на участие в одном из образовательных заездов арт-кластера «Таврида» - режиссёру Эдварду Казаряну и членам команды фильма «Дорога на Лачин»;

Мультиформатное пространство «Молодежь Москвы» - приз Артему Николаеву (Люди, которых нет, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Приз от портала для молодых кинематографистов MovieStart - интервью с режиссером фильма Re-discovery, режиссёр Анна Данилова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Сертификат на информационную поддержку будущего проекта от портала Работники ТВ - Владимиру Калишу («Меня зовут Имина», Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальные дипломы от Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ - Константин Пескичев, Яна Курбанова (Re-discovery, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), Влада Родина (Персики, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный приз от Яны Недзвецкой, российского дизайнера, основателя и креативного директора брендов LO, JanaNedzvetskaya – Маргарита Карпюк (На своей волне, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Сертификат на поддержку следующего проекта на постпродакшне от кинокомпании «ФОРПОСТФИЛЬМÆ - Александра Размадзе (Меня зовут Имина, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальный приз от телеканала «Звезда» - Человек с бункером, автор Евдокия Кожуханцева (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальные дипломы от системы файлового контроля ORBOX (Теком) - Да-да, и Вас!, режиссёр Александра Пахолкова (Институт кино и телевидения (ГИТР); Дорога жизни. Взгляд из глубины, режиссер Полина Малушко, Мария Мардарь, 13 мин (Медиацентр School_Media, МОБУ «Муринская СОШ №3»);

Специальный диплом и стажировка на Общественном телевидении России (ОТР) - Елизавете Усановой (Там, где начинается Россия, Институт кино и телевидения (ГИТР);

Сертификат на показ фильма в эфире телеканала Shot TV - Здесь и сейчас, режиссер Влада Лавренова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Специальные призы от телеканала RT - Елена Котова (Сильные, Институт кино и телевидения (ГИТР), Анна Данилова (Re-discovery, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Специальный приз от Высшей школы телевидения МГУ - Менделеев Live, коллаборация Института кино и телевидения (ГИТР) и агентства ИНТОК в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив;

Специальный приз от Информационно-аналитического сетевого издания для профессионалов в сфере кинобизнеса Cinemaplex - Юлия Голикова, Александра Лолова (Сказка о свойстве времени, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Сертификаты на фестивальное продвижение от компании CINEPROMO получили:

Дорога на Лачин, реж. Эдвард Казарян;

Здесь и сейчас, реж. Влада Лавренова:

Курьер, реж. Артем Кусяк;

Персики, реж. Данила Мушкарев:

Человек с бункером, реж. Евдокия Кожуханцева;

Сильные, реж. Елена Котова.

АртМосковия принимала участие в статусе информационного партнера «Телемании».