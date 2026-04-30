1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Интерес к жанру фэнтези вырос на 76%

By editor
29
гарри поттеру 45 лет
Однажды Гарри Поттеру исполнилось 45 лет. Изображение: korkurov.ru

Ко Всемирному дню Гарри Поттера книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к книгам в жанре фэнтези. Исследование показало, что по итогам 2025 года потребление произведений этого направления выросло на 76% по сравнению с 2024 годом. Лидером рейтинга стала книга Ребекки Яррос «Железное пламя».

Первое место среди самых популярных книг в жанре фэнтези заняло «Железное пламя» Ребекки Яррос — продолжение саги «Эмпирей», в которой история о драконах, военной академии и борьбе за выживание развивается в масштабное противостояние с политическими интригами, тайнами и личным выбором героев. На второй строчке расположилось «Четвертое крыло» — первая часть цикла о Вайолет Сорренгейл, вынужденной стать одной из кандидаток в элитные всадники драконов. Третье место занял «Ониксовый шторм» — новый роман во вселенной «Эмпирея», продолжающий одну из самых популярных фэнтези-серий последних лет.

В пятерку лидеров вошли «И жили они долго и счастливо» Алены Селютиной — фэнтези на основе мотивов русских сказок — и «Ведьмак» Анджея Сапковского, культовая сага о Геральте из Ривии. Среди востребованных произведений также оказался роман Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец. Хранители Кольца» — первая часть классической эпопеи о Братстве Кольца.

Среди авторов, которые чаще всего привлекали внимание пользователей в сегменте фэнтези, выделяется Ребекка Яррос. Сразу три книги писательницы вошли в топ самых популярных произведений жанра, что подтверждает устойчивый интерес аудитории к масштабным фэнтези-вселенным, динамичным сюжетам и историям с сильной романтической линией.

Наиболее активной аудиторией жанра стали женщины 35–44 и 45–54 лет. Именно эти возрастные группы чаще других выбирали книги о магических мирах.

