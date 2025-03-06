О вечной музыке и многом другом: выступления Дениса фон Мекк в Республике Хакасия

Какую музыку называют вечной? Может быть, ту, которая учит нас быть лучше и добрее, напоминая о самом главном – любви, чуткости, неравнодушии? Таково творчество Петра Ильича Чайковского, о котором рассказал жителям и гостям Республики Хакасия его потомок Денис Андреевич фон Мекк на прошлой неделе. Выступления Дениса Андреевича – исследователя и популяризатора творческого наследия П.И. Чайковского, президента Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк – и музыка русского гения тронули сердца представителей разных возрастов и поколений. По справедливому замечанию слушательницы Хакасской республиканской филармонии (г. Абакан), «в наше непростое время нам нужно, как никогда, черпать положительные эмоции в ресурсах памяти нашей культуры, дабы оставаться людьми».

26 февраля с потомком П.И. Чайковского встретились учащиеся Минусинской детской музыкальной школы. Юные музыканты с интересом слушали Дениса Андреевича, который подчеркнул, что его предок был не только композитором с мировым именем, но, прежде всего, глубоко образованным, верующим, добрейшей души Человеком, горячо любившим Россию. На память гость оставил ребятам ценный подарок — нотные издания П.И. Чайковского, а также книги о жизни и творчестве композитора. А 27 февраля учащиеся и преподаватели школы посетили замечательный концерт «Чайковский и фон Мекк» в Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, который произвел на них неизгладимое впечатление. Как отметили слушатели, ведущий концерта — потомок семей фон Мекк, Давыдовых и Чайковских — выполняет очень важную миссию, рассказывая историю жизни и деятельности нескольких поколений своих предков. Денис Андреевич зачитывал переписку Надежды Филаретовны фон Мекк и Петра Ильича Чайковского, выбрав самые важные моменты, размышления, думы о России. Любовь к Родине и глубокие переживания за судьбу России красной нитью проходят не только в этих письмах, но и в выступлении самого Дениса Андреевича.

В свою очередь, симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии под управлением Сергея Бурмакова изумительно исполнил известные фрагменты балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», а также увертюру — фантазию «Гамлет», вальс из сюиты №2 и Славянский марш, вызвав бурю аплодисментов.

27 февраля в концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени Кенеля состоялась лекция Дениса Андреевича фон Мекк для воспитанников школ искусств, музыкальных школ и учащихся общеобразовательных школ. посвящённая 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Встречу посетили и неравнодушные к теме жители Абакана . По словам одной из участниц мероприятия, «неожиданно для себя мы услышали не только материал о детстве и творчестве П. И. Чайковского, но и поучаствовали в обсуждении нравственности, любви к Родине, понятий патриотизма и толерантности. Лектор сумел ненавязчиво поговорить о жизненной позиции каждого из нас, приводя примеры из писем Чайковскому от его коллег, единомышленников». Схожими впечатлениями поделились и гости концертного зала Черемушкинской детской школы искусств (г. Саяногорск), назвав день встречи с Денисом Андреевичем фон Мекк «настоящим мостом между прошлым и настоящим».

Лектору удалось не только наполнить пространство зала «живыми рассказами о тех, кто стоял за каждым аккордом», но и заинтересовать слушателей темой генеалогии в целом, поделившись уникальными методами и источниками, к которым могут обратиться молодые исследователи, чтобы лучше понять историю своих предков.

Время уносит все, кроме подлинного искусства и вечных ценностей. Хочется верить, что бессмертные произведения П.И. Чайковского и добрые дела близких ему людей будут вдохновлять и восхищать еще многие поколения наших соотечественников, а светлое имя композитора навсегда останется символом русской классической музыки.

Поездка состоялась по приглашению Хакасской республиканской филармонии (г. Абакан).

Фото из личного архива Д.А. фон Мекк