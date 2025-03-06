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О вечной музыке и многом другом: выступления Дениса фон Мекк в Республике Хакасия

editor
By editor
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Денис Андреевич фон Мекк на сцене Хакасской филармонии при полном зале внимательных слушателей
Денис Андреевич фон Мекк на сцене Хакасской филармонии при полном зале внимательных слушателей

Какую музыку называют вечной? Может быть, ту, которая учит нас быть лучше и добрее, напоминая о самом главном – любви, чуткости, неравнодушии? Таково творчество Петра Ильича Чайковского, о котором рассказал жителям и гостям Республики Хакасия его потомок Денис Андреевич фон Мекк на прошлой неделе. Выступления Дениса Андреевича – исследователя и популяризатора творческого наследия П.И. Чайковского, президента Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк – и музыка русского гения тронули сердца представителей разных возрастов и поколений. По справедливому замечанию слушательницы Хакасской республиканской филармонии (г. Абакан), «в наше непростое время нам нужно, как никогда, черпать положительные эмоции в ресурсах памяти нашей культуры, дабы оставаться людьми».

26 февраля с потомком П.И. Чайковского встретились учащиеся Минусинской детской музыкальной школы. Юные музыканты с интересом слушали Дениса Андреевича, который подчеркнул, что его предок был не только композитором с мировым именем, но, прежде всего, глубоко образованным, верующим, добрейшей души Человеком, горячо любившим Россию. На память гость оставил ребятам ценный подарок — нотные издания П.И. Чайковского, а также книги о жизни и творчестве композитора. А 27 февраля учащиеся и преподаватели школы посетили замечательный концерт «Чайковский и фон Мекк» в Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, который произвел на них неизгладимое впечатление. Как отметили слушатели, ведущий концерта — потомок семей фон Мекк, Давыдовых и Чайковских — выполняет очень важную миссию, рассказывая историю жизни и деятельности нескольких поколений своих предков. Денис Андреевич зачитывал переписку Надежды Филаретовны фон Мекк и Петра Ильича Чайковского, выбрав самые важные моменты, размышления, думы о России. Любовь к Родине и глубокие переживания за судьбу России красной нитью проходят не только в этих письмах, но и в выступлении самого Дениса Андреевича.

В свою очередь, симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии под управлением Сергея Бурмакова изумительно исполнил известные фрагменты балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», а также увертюру — фантазию «Гамлет», вальс из сюиты №2 и Славянский марш, вызвав бурю аплодисментов.

Выступление в г. Черемушки перед учащимися общеобразовательной и музыкальной школ
Выступление в г. Черемушки перед учащимися общеобразовательной и музыкальной школ
Книги изданные Фондом фон Мекк в подарок библиотеке ДМШ в Минусинске, Красноярский край
Книги изданные Фондом фон Мекк в подарок библиотеке ДМШ в Минусинске, Красноярский край

27 февраля в концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени Кенеля состоялась лекция Дениса Андреевича фон Мекк для воспитанников школ искусств, музыкальных школ и учащихся общеобразовательных школ. посвящённая 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Встречу посетили и неравнодушные к теме жители Абакана . По словам одной из участниц мероприятия, «неожиданно для себя мы услышали не только материал о детстве и творчестве П. И. Чайковского, но и поучаствовали в обсуждении нравственности, любви к Родине, понятий патриотизма и толерантности. Лектор сумел ненавязчиво поговорить о жизненной позиции каждого из нас, приводя примеры из писем Чайковскому от его коллег, единомышленников». Схожими впечатлениями поделились и гости концертного зала Черемушкинской детской школы искусств (г. Саяногорск), назвав день встречи с Денисом Андреевичем фон Мекк «настоящим мостом между прошлым и настоящим».

Лектору удалось не только наполнить пространство зала «живыми рассказами о тех, кто стоял за каждым аккордом», но и заинтересовать слушателей темой генеалогии в целом, поделившись уникальными методами и источниками, к которым могут обратиться молодые исследователи, чтобы лучше понять историю своих предков.

Время уносит все, кроме подлинного искусства и вечных ценностей. Хочется верить, что бессмертные произведения П.И. Чайковского и добрые дела близких ему людей будут вдохновлять и восхищать еще многие поколения наших соотечественников, а светлое имя композитора навсегда останется символом русской классической музыки.

Поездка состоялась по приглашению Хакасской республиканской филармонии (г.  Абакан).

Фото из личного архива Д.А. фон Мекк

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