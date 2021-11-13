В Мастерской управления «Сенеж» выпускники программы «Звездный путь» представят проекты по развитию Солнечногорска

16 ноября 2021 года в Подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет финал – завершающий модуль образовательной программы «Звездный путь». Его тема — «Лидер межгалактического масштаба». Слушателями программы являются 283 человека – это победители и финалисты проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

Образовательная программа «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» стартовала в 2020 году, из-за связанных с распространением коронавирусной инфекции ограничений она проходила в онлайн-формате. В текущем году три модуля прошли в смешанном формате – очно и онлайн. Первые два модуля программы назывались «Территория лидеров» и «Управление проектом: уровень космос». Основными треками на протяжении 25 недель обучения тех, кто стремиться быть лидерами, стали формирование компетенций, знаний и навыков эффективной работы распределенной команды и самостоятельного управления проектами.

Идеологией программы «Звездный путь» стало формирование ответственного взгляда и расширения лидерских компетенций участников для развития территорий нашей страны. Программу в 2021 году отличал больший акцент на практическую составляющую. В ходе обучения распределенные по командам слушатели разрабатывали проекты, направленные на развитие городской среды и пространств, создание местных сообществ на территории подмосковного Солнечногорска, где и находится Мастерская управления «Сенеж».

Результатом работы участников программы «Звездный путь» стали 23 практикоориентированных проекта в сфере экологии, цифровизации, туризма, образования благоустройства и создания инклюзивных общественных пространств, событийной повестки. Все проекты нацелены на устойчивое развитие и повышение социально-экономического благополучия городского округа.

Финальный модуль программы по теме «Лидер межгалактического масштаба» посвящен развитию лидерских навыков через командные активности, симуляторы, мастер-классы. Очно в завершающем модуле примут участие порядка 100 человек – это члены команд, чьи проекты получили наивысшие баллы по результатам оценки экспертным жюри программы «Звездный путь». Остальные участники смогут подключиться к онлайн-трансляции мероприятий модуля.

В этот день состоится экспертно-творческая сессия, на которой будут подведены итоги «Проектного перфоманса». Слушатели представят свои проекты, связанные одной историей, в виде интерактивного спектакля. В качестве гостей для участия в сессии приглашены вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов, заместитель главы городского округа Солнечногорск Сергей Прибытков, член правления «Опоры России» Сергей Голубев, руководитель центрального исполнительного комитета Всероссийского Совета местного самоуправления Светлана Романова, архитектор, урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

В сессии также примут участие выпускницы программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» председатель Урюпинской городской Думы Элла Чермашенцева, генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма» Татьяна Каледина.

В течение дня, 16 ноября также пройдет стратегическая сессия «Выход в открытый космос» — интерактивная нетворкинг-сессия с участниками по проектированию будущего для своих проектов, использованию командного ресурса, поиску новых совместных идей, формированию траекторий лидерского развития.

В рамках финальных мероприятий модуля запланирована активная культурно-развлекательная программа. Вечером накануне начала финального модуля слушатели посетят культурно-досуговый центр «Тимоново», где поучаствуют в мастер-классах и поприсутствуют на выступлениях солистов и художественных коллективов города.

В завершении программы «Звездный путь» состоится торжественное закрытие программы и вручение сертификатов участника.

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