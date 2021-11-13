САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: QR-FREE или Молодежный театр на Фонтанке онлайн

Смотреть спектакли без QR-кода? Возможно в онлайн-афише Молодежного!

В это непростое время Молодежный театр на Фонтанке делает все возможное, чтобы сохранить связь с теми зрителями, кто хочет, но пока не может попасть на его спектакли. В связи с этим в социальных сетях театр подготовил специальную программу, для участия в которой QR-код не нужен, ведь пройдет она в режиме онлайн.

В рамках «онлайна» уже состоялся показ спектакля «Своя семья, или Замужняя невеста», приуроченный к юбилею з.а.России Зои Буряк, и прошел прямой эфир творческой встречи с артистами спектакля «Идиот.2012» (запись эфира доступна в соцсети театра «В контакте»). До конца ноября в группе Молодежного театра в социальной сети ВКонтакте появятся:

Запуск подкаста

В соцсетях Молодежного театра состоится запуск подкаста, который научит понимать спектакли. Еще в сентябре театр запустил конкурс рецензий «Верю! Молодые о Молодежном». Принять в нем участие могут старшеклассники и студенты колледжей и вузов. Победитель получит денежную премию в размере 10 000 рублей, лучшие работы будут опубликованы в городских СМИ, а для держателей «Пушкинской карты» есть особая номинация – «Три карты». Первый выпуск подкаста проведет театровед и театральный критик, заведующая литературной частью театра Елена Чукина.

20 ноября Молодёжный театр впервые покажет запись спектакля «Ночь ошибок» (режиссер – заслуженный артист России Михаил Черняк).

О премьере этой постановки писали, что у спектакля «лёгкая поступь». Действительно: на протяжении 17 лет он сохранял непринуждённую атмосферу непрекращающейся импровизации. Впрочем, это озорство заложено в самой пьесе — изящной английской комедии положений, написанной Оливером Голдсмитом в XVIII веке и построенной на круговороте весёлых недоразумений, трюков и розыгрышей. Но игровая стихия не исключает лирического начала, придавая комедии краски мелодрамы. Спектакль был снят с репертуара 18 декабря 2013 года.

Видеозапись будет опубликована 20 ноября в 12:00 и будет доступна к просмотру в течение суток.

26 ноября в 12:00 театр стартует виртуальный сериал «Спектакли-легенды Молодежного театра на Фонтанке»

Продолжая тему исторического цикла «Виртуальный музей Молодежного», театр затеял новый экскурс в историю. На этот раз он совершит его в недавнее прошлое настоящего времени – эпохи Спивака и «спиваков», членов команды художественного руководителя Молодежного. И первым спектаклем, о котором театр хочет рассказать в новом виртуальном сериале, станет удивительная постановка «Танго».

Этот и, мы надеемся, последующие сюжеты основаны на фактах, фото из архива театра, видеофрагментах постановок, свидетельствах создателей и участников спектаклей.

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