REKA fest наполнил город музыкой

В самом сердце столицы на корабле состоялся REKA fest — большое музыкальное событие, приуроченное к старту приёма заявок участников Российской национальной музыкальной премии «ВИКТОРИЯ-2022».

За два дня на Москве-реке прошло 4 масштабных разноформатных мероприятия с участием более 30 артистов, 200 блогеров, представителей музыкального мира и медиасферы.

От рассвета и до заката уютный теплоход курсировал среди пейзажей невероятной красоты, транслируя по реке столицы самую лучшую музыку и даря городу праздничную атмосферу.

PIZZA, группа НА-НА, Анет Сай, Наталья Гордиенко, LYRIQ, Космонавтов Нет, Lina Lee, Артём КИД, CHEBANOV, SOYANA, Миа Манолли и многие другие исполнили перед гостями свои известные песни и музыкальные новинки, поделились позитивной энергией и раскачали теплоход REKA fest во всех смыслах этого слова.

За два дня фестиваля мы успели насладиться роскошными видами летней Москвы, послушать прекрасные песни в исполнении топовых артистов, освежиться прохладительными напитками и даже немного подзагореть.

Специальными проектами фестиваля стали утренние мероприятия: Day-party от радио Русский Хит, где гостей ждали мега-микс от приглашённых диджеев и выступление артистов, среди которых были Natan, Lina Lee, Арсений Бородин, ZADONSKAYA, Almal’, Артем КИД, Didar и MARU MARLUW. На второй день мероприятия совместно с изданием The VOICE был организован Бранч Reka Fest, на котором обсуждались изменения в мире музыки и новые веяния вместе с представителями отечественного шоу-бизнеса – Ольгой Серябкиной, ST, Иваном Чебановым, Seville (Artik & Asti) и другими. Кроме того, перед гостями выступили известные блогеры: escape, Арина Данилова, NLO, Kolunov, Chris Yank, Isma и Sasha Stone.

Отметим, что 15 августа 2022 года Фонд поддержки отечественной музыки официально объявил об открытии приёма заявок на соискание Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». Церемония вручения наград состоится 17 ноября и пройдёт в формате яркого музыкального шоу. Заявки принимаются до 1 октября 2022 года!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.