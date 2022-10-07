В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕМИЯ FASHION PEOPLE AWARDS 2022

5 октября в Backstage Crocus City Hall ежегодная премия «Fashion People Awards» уже в двенадцатый раз собрала гостей на торжественной церемонии вручения наград.

Получить хрустальные статуэтки FPA пришли самые успешные и модные звезды российского шоу-бизнеса, представители fashion и beauty индустрии, искусства, бизнеса и популярные инфлюенсеры. Организаторы Soroka Production, как всегда, подготовили насыщенную и уникальную программу мероприятия.

Церемонию открыли шоу-балет Edelweiss и юная певица Ника Исаева, вслед за которой на сцену вышли Юлия Ковальчук, NLO, Слава и Анна Семенович с треком «Бумеранг», группа ЭЛиПС, Митя Фомин, Зара, Galibri & Mavik, Жасмин, Ваня Дмитриенко, Ирина Олифер, Софи Кальчева. А Ольга Серябкина и Люся Чеботина порадовали гостей сразу несколькими хитами, исполнив по два трека. Поистине громко встретили и лучшего кавер-исполнителя этого года — Антона Токарева с треком «Седьмой Лепесток», который разминулся с Фоминым, но все же оба обмолвились, что хотели бы исполнить песню вместе.

Ведущими церемонии выступили Эльмира Аббасова, Игорь Скрипко и Мария Топчий, которые вместе со звездными гостями вручили награды лауреатам.

Победителями премии «Fashion People Awards 2022» стали:

Юная Fashion певица — Ника Исаева;

Fashion Актер — Иван Николаев;

Fashion Актриса — Алика Смехова;

Кавер года — “Седьмой Лепесток” Антон Токарев;

Fashion дизайнер — Игорь Гуляев;

Fashion байер — Омар Байрамов;

Fashion певица — Ольга Серябкина;

Fashion певец — Митя Фомин;

Лучшее YouTube шоу — “Алёна, Блин!”;

Fashion Дуэт — Слава и Анна Семенович песня “Бумеранг”;

Fashion группа — Artik & Asti;

Fashion песня на иностранном языке — “Il est temps” Софи Кальчева;

Лучший крепкий алкогольный напиток премиум класса — Водка “Organika”;

Fashion Place — Марио Village;

Fashion Блогер — Гусейн Гасанов;

Лучший PR-агент — Марина Ермошкина;

Fashion песня — “Солнце Монако” Люся Чеботина;

Лучшая танцевальная песня — “Чак Норрис” Galibri & Mavik;

Лучший жилой комплекс — ЖК “Сочи Парк”;

Лучший фитнес-комплекс премиум класса — Crocus Fitness Сириус;

Лучшая клиника по комплексному омоложению лица и аппаратной косметологии — GVL clinic;

Лучший специалист по бьютификации лица — Доктор Мадина Байрамукова;

Лучший хирург по вторичной пластике груди — Юрий Алексеевич Качина;

Fashion телеведущая — Жасмин;

Fashion телеведущий — Вячеслав Макаров;

Коллаборация года — Ваня Дмитриенко и Григорий Лепс с песней “Бейби”;

Fashion пара года — Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков;

Икона Стиля — Зара;

Лучшая сеть онлайн-кондитерских — Family Dessert;

За лучшую онлайн-школу по инвестициям и финансам — Татьяна Волкова;

Нумеролог года — Кристина Егиазарова;

Fashion видео — “По-другому” Лолита и Коста Лакоста.

Порадовать гостей сюрпризом — трехъярусный торт с цветочным серебряным орнаментом и логотипом «Fashion People Awards» — вышел молодой и талантливый шеф-кондитер Рамазан Хаметов, который уже не первый год вместе с кондитерским домом Алтуфьево являются партнерами премии.

Премию «Fashion People Awards 2022» посетили: Слава, Анна Семенович, Зара, Жасмин, Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Юлия Ковальчук, Люся Чеботина, Galibri & Mavik, NLO, Гусейн Гасанов, Анфиса Чехова, Алёна Жигалова, Алика Смехова, Наталья Власова, Ваня Дмитриенко, Антон Токарев, Саша Морозова, Брендон Стоун, DJ Twins Project, дуэт ЭЛиПС, Игорь Гуляев, Вячеслав Макаров, Маргарита Аброськина, Никита Мартынов, Маша Цигаль, Константин Андрикопулос, Виталий Андреев, Стелла Ндомби, Наталья Палинова и многие другие.

Эфирную версию премии «Fashion People Awards 2022» покажут на музыкальном телеканале страны — Жара ТВ.

Организатор премии — компания Soroka Production.

Фото — Кирилл НЕМКОВ @kirillmoff

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