Софи КАЛЬЧЕВА: «Счастье в мелочах, которыми наполнен каждый день»

В эксклюзивном интервью сетевому изданию АртМосковия певица рассказала о новом этапе в творчестве, любимых исполнителях и театре, а также поделилась принципами счастливого человека.

– В прошлом вы неоднократно принимали участие в конкурсах красоты и даже работали моделью. Расскажи об этом опыте. Помогло ли это в жизни и музыкальной карьере?

– Я принимала участие в очень многих конкурсах красоты, занимала первые места, гранд-при. Меня приглашали идти дальше по карьерной лестнице в модельном бизнесе, но, все-таки, музыкальная карьера взяла верх и 17 лет я уехала в Москву. За время участия в конкурсах я научилась держать себя в форме, правильно подавать себя и хорошо выглядеть на сцене. У меня сформировался характер и выработалась выносливость, я смогла раскрепоститься и это помогло мне в музыкальной карьере.

– Успех в шоу-бизнесе вас изменил, или вы все та же девочка из казахстанского городка Кокшетау?

– Вы знаете, те, кто с большим трудом добились успеха, многие из них остались нормальными, добрыми, отзывчивыми людьми. О себе могу сказать, успех меня не изменил. Я осталась такой ж доброй, обычной девочкой из Казахстана, из города Кокшетау (улыбается). Все друзья, которые знают меня с самого детства, с которыми я общаюсь по сей день, говорят: «Сонька, ты не изменилась, такая же оптимистка, открытая, веселая, всегда улыбаешься, чтобы не случилось говоришь, что все хорошо, не забываешь про нас…».

– Софи, поздравляем с выходом нового трека «А что, если можно». Наверняка у вас есть новые творческие планы. Что станет следующим этапом вашей музыкальной карьеры?

– Я не привыкла загадывать. Мы записываем новые песни, готовимся к новым концертам, обсуждаем участие в новых проектах. Главное – каждый наш день наполнен творчеством. Хочется немного сохранить интригу. Мои подписчики в социальных сетях всегда узнают обо всём первыми.

– Говорят, что самое важное для артиста – это найти свою Музу. Что вас вдохновляет?

– Я научилась искать вдохновение во всём: в событиях, которые происходят, в людях, которые меня окружают, в переменах – какими бы они не были. Счастье в мелочах, которыми наполнен каждый день.

– На кого из исполнителей вы ориентируетесь в своем творчестве?

– Я еще с детства увлекалась многими знаменитыми артистами. У меня был не один кумир, я всегда интересовалась творчеством различных людей. Собирала книги: об Алле Пугачевой, Софии Ротару, Мадонне. Были пластинки Ларисы Черниковой, Татьяны Булановой, Юрия Шатунова, слушали группу Технология. Мне нравилась Cher, Christina Aguilera, Britney Spears, но вдохновляла меня Madonna. Мне очень близок её стиль, мы к этому идем и добьемся этого.

– В одном из интервью вы говорили, что снимались в кино. Не хотели бы попробовать себя в театре? В каком спектакле вы хотели бы сыграть? Какая театральная роль вам близка?

– Думаю, мне было бы интересно сыграть героиню, которая совершенно противоположна мне – такая роковая женщина, расхитительница мужских сердец. Театр – это возможность прожить на сцене другую жизнь, почувствовать себя другим человеком. Если в моей жизни однажды случится этот опыт, я буду счастлива!

– Как давно вы были в театре?

– Давно не была. Думаю, что многие, как в я, вспоминая ограничения прошлого и этого года, отложили культурную жизнь на неопределённый срок, всегда находятся дела важнее. Иногда очень непросто сделать выбор – хочется пойти на спектакль, который не разочарует. Но, я не исключаю, что в моей окружении появятся заядлые театралы, с которыми мы посетим лучшие постановки Москвы.

– Чем увлекаетесь?

– Я люблю читать книги про великих людей и смотреть фильмы. Последнее время стали снимать много документальных фильмов про забытых звезд и это очень приятно. Также стараюсь либо посвятить время себе и сходить в SPA, либо погулять на свежем воздухе.

– Что в принципе делает вас счастливой?

– Я счастлива, что со мной рядом мои близкие люди, счастлива, что они здоровы. Я люблю и любима – это наполняет каждый день особым смыслом. Я записываю новые песни, выхожу на сцену, вижу эмоции зрителей. Я очень ценю и берегу то, что у меня есть, я точно знаю, чего я хочу и иду к этому.

– Что может улучшить даже самое плохое настроение?

– В первую очередь позаботиться о себе и побаловать себя. Мы обычно делаем всё для других и мало что для себя, а это неправильно. Зайдите в кофейню за ароматным кофе или аппетитной выпечкой, сходите на спорт, который откладывали, сделайте паузу в работе и послушайте любимую песню – сделайте что-нибудь для себя. Обычно от нашего плохого настроения страдают близкие, не стоит срываться на них. Просто подойдите, обнимите их и скажите: «Как мне с тобой повезло!». Вот увидите – настроение заметно улучшится!

Беседовала Светлана ИВАКОВА,

Фото из личного архива Софи КАЛЬЧЕВОЙ

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