В музее МХАТ представлен мультимедийный проект «Монологи»

Сочетать классическую и современную традицию в музейной сфере не так просто, как может показаться. Тем не менее, новшество, представленное в музее, показывает пример удачного сочетания. «Монологи» — часть постоянной экспозиции, автором идеи выступил режиссер Андрей Сильвестров.

Музей МХАТ богат на фондовые материалы, историю создателей и славу театра на протяжении не только ХХ века, но и наших дней. Перечисление лишь только одних имен режиссеров, актеров, художников и сценографов, творивших в Камергерском, займет не одну страницу. Виктор Симов, Василий Топорков, Михаил Тарханов, пьесы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Николая Гоголя и Генрика Ибсена – всё это одновременно история и новаторство.

Мультимедийная инсталляция в залах постоянной экспозиции музея – сцена-коробка, в которой поданы как исторический экскурс, так и современность. Артисты Мастерской Брусникина (Анастасия Великородная, Сергей Карабань, Кирилл Одоевский, Игорь Титов, Сергей Щедрин) оказываются внутри сценического пространства действия пьесы, исторических декораций. Посетитель же слышит историю создания пьес «Вишневый сад», «На дне», «Доктор Штокман», «Горе от ума», «Дни Турбиных» от современных актеров. Надо сказать, сценическая речь и подача материала заслуживают искренней похвалы (пример – рассказ Ивана Москвина – исполнителя роли Луки в знаменитой горьковской пьесе). Театр – всюду и везде – в истории и сиюминутном моменте.

Проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина», номинация «Театр+музей».

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.