В Музее Москвы наградили победителей инклюзивного творческого конкурса «Я художник — я так вижу»

8 октября в Музее Москвы прошло награждение призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса «Я художник — я так вижу» для детей и молодых людей с инвалидностью, их братьев и сестер в возрасте от 6 до 20 лет, организованного АНО «Колесо Обозрения» при использовании гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Увидеть работы победителей можно будет на выставке «Я и город» в ноябре в Музее Москвы.

Темой конкурса «Я художник — я так вижу» в этом году стал «Город в искусстве». В общей сложности для участия в конкурсе было принято более 700 работ, в которых юные художники показали любимые города, создав интерпретации известных произведений искусства из коллекций мировых музеев. Лучшие 96 работ были отобраны жюри из 32 ведущих музеев России, в их числе эксперты из ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и Музея Москвы.

Награждение победителей прошло с участием директора Музея Москвы Анны Трапковой, директора АНО «Колесо Обозрения» Екатерины Шуваевой, а также лидера группы «Несчастный случай» и давнего друга конкурса Алексея Кортнева. Специально для проведения церемоний награждения была организована однодневная поп-ап выставка работ победителей под кураторством Полины Жураковской. Во время трех церемоний награждения проводились мастер-классы и викторины для детей, а также Алексей Кортнев исполнил гимн «Колеса Обозрения» и несколько песен из своего репертуара. Победители приехали со всей страны — из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Краснодарского края, Махачкалы, Иркутской, Тульской, Ивановской и Нижегородской областей. Для победителей, которые не смогли приехать на мероприятие в музей, была проведена онлайн-церемония.

«Церемония награждения победителей является кульминацией конкурса. Очень приятно осознавать, что победа поддерживает и мотивирует особых художников к дальнейшему развитию в области искусства и что благодаря ей юные художники приобретают уверенность в своих способностях», — говорит Екатерина Шуваева, директор АНО «Колесо Обозрения».

«Красный зал, где проходило награждение, а в ноябре откроется выставка “Я и город” — самое значимое музейное пространство, где мы обычно проводим крупнейшие выставки и знакомим посетителей с творчеством самых именитых современных художников. Выставка, которая объединит победителей конкурса “Я художник — я так вижу” и участников лаборатории для молодых взрослых с инвалидностью, пройдет именно здесь, ведь участники этих проектов — классные и состоявшиеся авторы», — отмечает Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.

Увидеть работы победителей конкурса можно будет с 27 ноября в Музее Москвы — в этот день здесь откроется выставка «Я и город». Также в экспозиции будут представлены работы участников творческой лаборатории Музея Москвы и АНО «Колесо Обозрения» «Я и город». Лаборатория позволила участникам освоить новые художественные методы: фотографию, коллаж, ассамбляж и инсталляцию. Занятия проводили российские художники Алексей Абанин, Ирина Корина, Олег Елисеев и Евгений Куковеров из арт-группы «Еликука».

Конкурс «Я художник — я так вижу» проводится некоммерческой организацией по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения» с 2016 года. Конкурс проходит при использовании гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект лаборатория «Я и город» реализуется Музеем Москвы в партнерстве с автономной некоммерческой организацией по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения», РОО «Контакт» и с использованием гранта Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет».

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