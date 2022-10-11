«Невольницы» – премьера в Театре сатиры!

«Невольницы» — тонкая и умная пьеса Александра Островского, которая редко ставилась на театральных подмостках. В ней удивительным образом переплетаются все основные мотивы, которые затрагивал драматург на протяжении всей своей жизни: борьба поколений и неравный брак, противостояние мужского и женского, тема нравственности и чинопочитания, власть денег и ее трагические последствия.





Одна из последних пьес Островского повествует о юной девушке Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви — бедный молодой человек — служит у ее супруга. Что выберет новоиспеченная жена: верность «невольницы» или измену и запретное чувство? Ведь женская природа непредсказуема.

Жанр спектакля, как и произведения, — комедия, но комедия не совсем обычная. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги. Полностью сохраняя авторский текст Островского, режиссер стремится к современному, острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения – это зонги: музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.

На сцене – диджей и музыканты, а конфликт поколений – это противостояние не только идеологическое, но и музыкальное: альтернативный рок здесь звучит наряду с шансоном.

«Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не «наваливаюсь» на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, «расщеплять» материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы. Надеюсь, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей», – рассказывает режиссер спектакля Михаил Мокеев.

Михаил Мокеев уверен, что в главной героине спектакля – Евлалии — Островский соединил два своих других бессмертных образа – Снегурочки и Екатерины из «Грозы». Как эти образы будут объединены в сюжетной линии премьерной постановки «Невольницы» — еще одна загадка для зрителя.

Когда? 20 и 21 октября. Начало в 19.00.

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