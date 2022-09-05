9 сентября в 19.00 в Музее Востока состоится лекция «Чайное действо — гармония стихий» в рамках выставки «Пять стихий чая».
Японское чайное действо тя-но ю – один из самых ярких феноменов культуры Страны восходящего солнца. Это уникальное целостное, синтетическое искусство, объединяющее разные виды художественного ремесла и декоративно-прикладного искусства, исполнительскую сторону ритуала, мастерство аранжировки цветов, ландшафтную архитектуру и высокую кухню. Изменения в истории Японии отражались на чайной традиции страны. От придворной забавы – к философски и религиозно осмысленному ритуалу, от роскоши – к утончённой простоте: рассматривая предметы чайной утвари, мы проследим историю формирования разных стилей действа, его эстетические и этические идеалы и поговорим о выдающихся чайных мастерах.
Лекцию прочтет куратор выставки «Пять стихий чая» — Анна Егорова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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