Галерея pop/off/art представляет проект Анны Афониной «Если в звуке слышен лай»

Галерея pop/off/art представляет проект одной из самых ярких художниц молодого поколения Анны Афониной «Если в звуке слышен лай». Это первая персональная выставка художницы в галерее pop/off/art, в рамках которой Афонина обращается к феномену гибридной субъектности: понятию из политической теории, описывающему отношения между субъектами и постоянную смену активных ролей между ними. Специально для проекта была создана серия объектов и живописных работ, аппелирующих к субъект-объектным отношениям на примере взаимодействия охотника и жертвы.

Анна Афонина. Работы из проекта «Если в звуке слышен лай». 2022

Художница изображает разные сущности, которые коммуницируют друг с другом посредством внешних перевоплощений. Таким образом, активная роль того или иного субъекта маскируется: роль охотника и жертвы постоянно меняется. Эффект постоянной трансформации создается во многом за счет уникальной пластики и чувства цвета в живописи Афониной.

Важным экспозиционным решением проекта станет освещение галереи. Узнаваемый живописный язык Афониной будет усилен новыми для художницы способами работы с пространством. Оно будет залито светом разных оттенков, который наряду с яркими аэрозольными красками на холстах, станет еще одним инструментом, скрывающим от зрителя истинную природу того или иного существа.

Название проекта – это незначительно видоизмененная часть мнемонической фразы для проведения химического эксперимента: «Если в звуке слышишь лай, водород не поджигай». Легко выученная фраза предостерегает от взрыва. Работы Афониной, в свою очередь, акцентируют внимание на феноменах и сущностях, которые с первого взгляда кажутся безобидными, однако потенциально могут представлять угрозу окружающим.

Анна Афонина (р.1989) – российская художница. Окончила Тольяттинское училище искусства (2009) и Академию художеств им.Репина (2017). Выпускница Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко – мастерская Сергея Браткова (2022). Работает с живописью, в которой органично совмещает масляные и аэрозольные краски, экспериментирует с разными медиа: диджитал, инсталляция. В составе арт-группы «Ворожея» стала победителем конкурса Audi Born-Digital Award 2021. Участница крупных групповых выставок, в том числе проекта VII Московской международной биеналле молодого искусства «Я не знаю, Земля кружится или нет…», кураторы которого стали лауреатами 25-й международной премии в области веб-проектов «The Webby Awards». Живет и работает в Москве. Работы находятся в крупных частных и корпоративных коллекциях.

Фото – Евгения ЗУБЧЕНКО

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