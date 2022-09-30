В столице стартовал студенческий конкурс V молодежного форума «Наследие»

В этом году участниками конкурсной программы юбилейного форума, посвященного сохранению памятников культуры и их интеграции в жизнь современного мегаполиса, стали порядка 200 студентов из 16 ведущих ВУЗов Москвы. Форум «Наследие» пройдет с 28 сентября по 26 ноября 2022 года.

Столичный Департамент культурного наследия города Москвы сообщил о начале ежегодного конкурса студентов, который проходит в рамках молодежного форума «Наследие». 28 сентября на ВДНХ состоялось торжественное открытие конкурсной программы. Участникам форума вновь было предложено задание, в рамках которого они должны разработать комплексный проект реставрации и приспособления одного из объектов культурного наследия федерального значения. В этом году студенты будут работать над проектом реставрации усадьбы Виноградово. Кроме конкурсной части, участников традиционно ждет насыщенная деловая и образовательная программы.

«В этом году мы проводим пятый – юбилейный молодежный форум «Наследие». Сегодня был дан старт студенческому конкурсу. Этот год будет рекордным по количеству участников – к нам присоединилось порядка 200 студентов из 16 вузов. За два месяца им предстоит разработать проект реставрации и включения в жизнь города усадьбы Виноградово – объекта с богатейшей историей, давно нуждающегося в комплексном сохранении. Я уверен, что молодежь предложит свежий взгляд на превращение усадьбы в новую точку притяжения для горожан и туристов. Более того, студенты получат возможность реализовать на практике полученные в ВУЗах навыки, а также смогут пообщаться с ведущими экспертами отрасли, которые поделятся своим опытом и знаниями», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На церемонии студенты узнали все об объекте культурного наследия, с которым им предстоит работать, познакомились с кураторами, при помощи жеребьевки распределились по командам, а также поучаствовали викторине, посвященной архитектуре столицы.

Участников конкурсной программы разделили на десять междисциплинарных команд, в составе каждой из которых есть студенты разных специальностей: реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры.

Кроме того, впервые в команды попали веб-дизайнеры и PR-специалисты. Первым предстоит трудиться над визуализацией проекта и поиском возможных IT-решений для его реализации. Вторые будут отвечать за освещение работы своей команды в социальных сетях – писать посты, вести дневники форума, готовить заметки и делать фотографии. Помимо этого, они разработают концепцию продвижения будущего нового пространства на территории усадьбы.

Помогать студентам в разработке проекта будут кураторы команд. Это сотрудники столичного Департамента культурного наследия, а также представители вузов. Одновременно с конкурсной программой форума будет проходить и образовательная часть, в рамках которой студенты-участники смогут посетить объекты культурного наследия, находящиеся в процессе реставрации, а также архитектурные бюро и мастерские, где для них проведут занятия практикующие специалисты.

Защита конкурсных проектов пройдет в рамках деловой программы форума 25 ноября 2022 года. Каждая команда представит свой проект членам профессиональной комиссии, в которую войдут представители Мосгорнаследия, ректоры и члены профессорского состава вузов-участников, практикующие архитекторы и реставраторы, урбанисты и другие специалисты. Победители получат дипломы и памятные призы, а их макеты лягут в основу реального проекта восстановления усадьбы.

В рамках деловой программы форума «Наследие» также пройдут круглые столы с ведущими архитекторами, реставраторами, дизайнерами, урбанистами, экономистами и социологами, а также представителями власти и СМИ. На них эксперты обсудят вопросы сохранения культурного наследия: использование технологий в реставрационном процессе, необходимость сохранения аутентичности объекта, минимизацию воздействия на окружающую среду и другие. В завершающий день форум откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие активности.

Ознакомиться с актуальной информацией об этапах форума «Наследие» можно на сайте проекта.

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