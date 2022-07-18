В Мемориальной квартире Святослава Рихтера представили обновленную экспозицию

Дом на Большой Бронной знаменит. В нем жили Ростислав Плятт, Валентин Плучек, Юрий Никулин. Но самой знаменитой, самой гостеприимной была квартира Святослава Рихтера.
Анатолий Зверев. Женский портрет
Дмитрий Краснопевцев. Натюрморт с рыбой
Святослав Рихтер. Сумерки в Скатерном
Концерты, музыкальные вечера, кинопоказы, выставки, спектакли собирали поэтов, писателей, художников, ученых. Мемориальная квартира Святослава Рихтера до сегодняшнего дня нвполнена музыкой, произведениями изобразительного искусства, памятью о современниках.
Живопись Святослав Рихтер очень любил (в свое время брал уроки у Роберта Фалька). Так, в столовой можно увидеть работы Анатолия Зверева и Дмитрия Краснопевцева.
Не обойдем вниманием произаедения Пабло Пикассо — рисунок «Всадник и бык», керамическую вазу, выполненную великим испанцем.
В кабинете Рихтера — ноты Двадцати четырех прелюдий и фуг Дмитрия Шостаковича с дарственной надписью матери композитора. Кроме этого, в квартире можно увидеть живописные работы самого Рихтера, пейзаж Мартироса Сарьяна, автографы Бенджамина Бриттена. Всё дышит искусством.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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