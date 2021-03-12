Самая маленькая галерея Московской области отмечает 30-летие

В Московской области 5 художественных галерей. Самая маленькая, но с очень богатой коллекцией находится в городском округе Химки — Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина. Галерея хранит коллекцию живописи XIX-XX веков. В экспозиции представлены работы Ильи Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Константина Маковского, Роберта Фалька, Мартироса Сарьяна, Павла Кузнецова и многих других.
Галерея была создана на основе дара частного собрания одного из крупнейших коллекционеров, известного ученого в области защиты древесины и леса, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники, профессора Сергея Николаевича Горшина.
В 1935 году в город Химки по распределению из Казани приехал молодой специалист Сергей Горшин. Он с детства был увлеченной натурой и собирал гербарии, красивые спичечные коробки, яйца птиц, вырезки картин из журналов. В 1945 году Сергей Горшин приобрел на выставке в Новосибирске свою первую картину. Работа малоизвестной художницы Анны Соколовой «Розы на фоне гор» положила начало его страстному увлечению живописью, растянувшемуся на полвека.
Прожив почти всю свою жизнь в Химках и состоявшись здесь как ученый и коллекционер, Горшин считал его своим родным городом. Поэтому и принял решение подарить самую ценную часть своего собрания городу Химки. Так, в 1991 году, в городе появился первый и единственный музей.
Сегодня собрание музея насчитывает более 15 тысяч предметов. Ежегодно галерею посещают более 20.000 человек из разных уголков мира.
Качество собрания позволяет Химкинской галерее принимать участие в масштабных выставочных проектах совместно с федеральными и региональными музеями. Химкинская картинная галерея – единственный музей, в котором помимо картин в экспозиции представлены открытки с репродукциями.
С момента открытия галереи ее возглавляет бессменный директор Наталья Григорова, которую на работу принимал сам Горшин. В 2020 году заведующая отделом по основной деятельности Марина Самбур стала победителем конкурса на соискание премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник музея».
В планах галереи на 2021 год – взаимодействие с Серпуховским историко-художественным музеем по созданию выставки одной картины в зале Химкинской картинной галереи – Илларион Прянишников «В ожидании шафера».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.