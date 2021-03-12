Самая маленькая галерея Московской области отмечает 30-летие

В Мос­ков­ской обла­сти 5 худо­же­ствен­ных гале­рей. Самая малень­кая, но с очень бога­той кол­лек­ци­ей нахо­дит­ся в город­ском окру­ге Хим­ки — Хим­кин­ская кар­тин­ная гале­рея им. С.Н. Гор­ши­на. Гале­рея хра­нит кол­лек­цию живо­пи­си XIX-XX веков. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны рабо­ты Ильи Айва­зов­ско­го, Алек­сея Сав­ра­со­ва, Ива­на Шиш­ки­на, Иса­а­ка Леви­та­на, Кон­стан­ти­на Маков­ско­го, Робер­та Фаль­ка, Мар­ти­ро­са Сарья­на, Пав­ла Куз­не­цо­ва и мно­гих других.

Гале­рея была созда­на на осно­ве дара част­но­го собра­ния одно­го из круп­ней­ших кол­лек­ци­о­не­ров, извест­но­го уче­но­го в обла­сти защи­ты дре­ве­си­ны и леса, док­то­ра тех­ни­че­ских наук, заслу­жен­но­го дея­те­ля нау­ки и тех­ни­ки, про­фес­со­ра Сер­гея Нико­ла­е­ви­ча Горшина.

В 1935 году в город Хим­ки по рас­пре­де­ле­нию из Каза­ни при­е­хал моло­дой спе­ци­а­лист Сер­гей Гор­шин. Он с дет­ства был увле­чен­ной нату­рой и соби­рал гер­ба­рии, кра­си­вые спи­чеч­ные короб­ки, яйца птиц, вырез­ки кар­тин из жур­на­лов. В 1945 году Сер­гей Гор­шин при­об­рел на выстав­ке в Ново­си­бир­ске свою первую кар­ти­ну. Рабо­та мало­из­вест­ной худож­ни­цы Анны Соко­ло­вой «Розы на фоне гор» поло­жи­ла нача­ло его страст­но­му увле­че­нию живо­пи­сью, рас­тя­нув­ше­му­ся на полвека.

Про­жив почти всю свою жизнь в Хим­ках и состо­яв­шись здесь как уче­ный и кол­лек­ци­о­нер, Гор­шин счи­тал его сво­им род­ным горо­дом. Поэто­му и при­нял реше­ние пода­рить самую цен­ную часть сво­е­го собра­ния горо­ду Хим­ки. Так, в 1991 году, в горо­де появил­ся пер­вый и един­ствен­ный музей.

Сего­дня собра­ние музея насчи­ты­ва­ет более 15 тысяч пред­ме­тов. Еже­год­но гале­рею посе­ща­ют более 20.000 чело­век из раз­ных угол­ков мира.

Каче­ство собра­ния поз­во­ля­ет Хим­кин­ской гале­рее при­ни­мать уча­стие в мас­штаб­ных выста­воч­ных про­ек­тах сов­мест­но с феде­раль­ны­ми и реги­о­наль­ны­ми музе­я­ми. Хим­кин­ская кар­тин­ная гале­рея – един­ствен­ный музей, в кото­ром поми­мо кар­тин в экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны открыт­ки с репродукциями.

С момен­та откры­тия гале­реи ее воз­глав­ля­ет бес­смен­ный дирек­тор Ната­лья Гри­го­ро­ва, кото­рую на рабо­ту при­ни­мал сам Гор­шин. В 2020 году заве­ду­ю­щая отде­лом по основ­ной дея­тель­но­сти Мари­на Сам­бур ста­ла побе­ди­те­лем кон­кур­са на соис­ка­ние пре­мии Губер­на­то­ра Мос­ков­ской обла­сти «Луч­ший по про­фес­сии» в номи­на­ции «Луч­ший работ­ник музея».

В пла­нах гале­реи на 2021 год – вза­и­мо­дей­ствие с Сер­пу­хов­ским исто­ри­ко-худо­же­ствен­ным музе­ем по созда­нию выстав­ки одной кар­ти­ны в зале Хим­кин­ской кар­тин­ной гале­реи – Илла­ри­он Пря­ниш­ни­ков «В ожи­да­нии шафера».

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