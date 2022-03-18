Все желающие приглашаются на онлайн-форум, посвященный программе «Пушкинская карта»

Организаторы ррограммы «Пушкинская карта» приглашают всех желающий на уникальный онлайн-форум. Онлайн-форум, посвященный программе «Пушкинская карта» пройдет 22 марта в 11.00 по московскому времени.
Для принятия участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Вы от первых лиц проекта узнаете:
- как подключиться к программе «Пушкинская карта» и зарабатывать вместе с ней;
- какие преимущества подключение дает учреждениям культуры, а какие кинотеатрам;
- как настроить терминалы для оплаты Пушкинской картой;
- как создать событие, чтобы пройти два этапа модерации;
- как оформить событие, чтобы привлечь больше посетителей;
- как продвигать мероприятия: передовой опыт участников программы.
В качестве спикеров выступят руководители и эксперты платформы «PRO.Культура.РФ», «Почта Банка», организации «Фонд кино», портала «Госуслуги», федерального казенного учреждения «Государственные технологии», Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.