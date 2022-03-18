Творческий фестиваль столицы соберет более 2 000 студентов

1 марта 2022 года дан старт VII открытому фестивалю «Московская студенческая весна». 2 000 творческих студентов из 50 университетов столицы смогут проявить себя в 10 направлениях и побороться за право представить Москву на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в городе Самаре.

Московская студенческая весна – традиционное весеннее событие, ставшее востребованной площадкой регионального отбора на национальный финал единственной в стране программы и поддержки студенческого творчества. Более 5 000 студентов приняли участие в проекте в предыдущие сезоны, а среди участников и победителей – артисты российской поп-сцены. Например, финалист шоу «Голос» на Первом канале Василий Пасечник и певец K.Krash.

Принять участие в фестивале можно в вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном направлениях, а также в направлениях оригинальный жанр, мода, арт, журналистика, видео, концертная программа. Для участников предусмотрено 45 номинаций для коллективов и индивидуальных исполнителей в профильной и непрофильной категориях.

Конкурсный этап состоится с 14 по 23 апреля, а церемония награждения и гала-концерт победителей пройдет в начале мая. Организаторами фестиваля выступает Московская городская организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Ассоциация студентов и студенческих объединений Москвы при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы

«Московская студенческая весна» – молодая по столичным меркам традиция. Мы проводим фестиваль только в седьмой раз, но уже сейчас очевидно: студенческая весна – это тренд. Поехать на национальный финал мечтают многие творческие студенты. Это отличная возможность для тех, кто занимается творчеством непрофессионально, но для кого творчество – неотъемлемая часть жизни. Такую возможность нужно заслужить: показать себя на «Московской студенческой весне». Это и станет главным событием года в жизни творческой молодежи города», – прокомментировал Сергей Соколов, руководитель Дирекции программ и проектов Российского Союза Молодежи в городе Москве.

Лучшие участники регионального фестиваля примут участие в юбилейном XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в городе Самаре. В прошлом году в делегацию города Москвы вошли 64 молодых исполнителя, 7 номеров стали победителями и лауреатами фестиваля в своих номинациях. Впервые с 2017 года в этом году Москва представит на национальном финале региональную программу – получасовое многожанровое концертное шоу.

Российская студенческая весна – единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Программа реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя 80 региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1 200 образовательных организаций Российской Федерации. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Основной ресурс фестиваля: https://vk.com/studvesnamsk

Подать заявку можно по ссылке — https://msv.bitrix24.site/zayavka2022/

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