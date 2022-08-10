Всероссийский Хакатон «Города» пройдет в Ханты-Мансийске

Второй финал Всероссийского Хакатона «Города» пройдет с 9 по 13 августа 2022 в Ханты-Мансийске. В центре внимания архитекторов и урбанистов из Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Нижневартовска, Сургута, Братска и Воронежа окажется территория возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской». Проект-победитель будет реализован регионом до 2026 года.

Хакатон «Города» – это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов.

«Хакатон «Города» — это уникальный опыт для молодых архитекторов и урбанистов. Хакатон позволит провести комплексный анализ проблем и задач пространственного развития территории, выявить актуальные принципы и подходы пространственного развития, а также визуализировать концептуальный образ будущего, разработать урбанистические проекты для комфортной городской среды», — рассказывает Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

На конкурс было подано 448 архитектурных портфолио от студентов профильных вузов: МАРХИ, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, Самарского государственного технического университета, Юго-Западного государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Псковского государственного университета и др. Эксперты отобрали 61 заявку и сформировали команды финалистов, которые с июня по ноябрь 2022 отправляются в 5 регионов России: Псковскую, Новосибирскую, Курскую области, Приморский край и Ханты-Мансийский АО.

В июне прошла первая очная сессия в Псковской области, а 9-13 августа состоится воркшоп в Ханты-Мансийске. Под руководством опытных кураторов-наставников Молодые специалисты будут будут исследовать территорию, изучать пожелания местных жителей и разрабатывать свои проекты благоустройства территории возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске.

Куратором сессии выступает Рената Насыбуллина — сооснователь link.bureau, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета, председатель совета молодых архитекторов Самары.

Команды-победители получат поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на реализацию своего проекта до 2026 года и будут приглашены на торжественную церемонию награждения.

Следующий очные сессии Хакатона «Города» состоятся в Новосибирске (Новосибирская обл., 23 – 27 августа 2022), Владивостоке (Приморский край, 5 – 9 сентября 2022) и в Щиграх (Курская обл., 9 – 13 октября 2022).

Подробнее о проекте читайте на официальной странице хакатона.

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