24 ноября 2022 года, в день рождения знаменитого композитора Альфреда Шнитке, Благотворительный Фонд памяти Преподобной Евфросинии Московской совместно с Московским международным Домом музыки проведёт Хоровой концерт на стихи армянского поэта, монаха, философа-мистика и богослова св. Григора Нарекаци.

Прозвучит концерт Альфреда Шнитке по мотивам выдающегося произведения христианской Армении, шедевра мировой литературы, поэмы - «Книга скорбных песнопений». Эту книгу из столетия в столетия переписывали наравне с Библией. Она исцеляла не только души, но и тела. Главная тема автора - человеческая душа, через покаяние устремляющаяся к Богу, и Бог, спасающий душу. «Книга скорбных песнопений» - одно из самых трогательных духовных песнопений, которое никогда не оставляет равнодушным ни одного слушателя.

Шнитке увидел первый раз духовные стихи Нарекаци в сборнике «Армянская средневековая лирика» в переводе Наума Гребнева и написал «ту музыку, которую вызвал этот текст, а не ту, которую хотел он сам», - так говорил композитор.

Многие годы братские народы Армении и России связывают истинные, добрые чувства, на которых строятся дружеские отношения. Миссия концерта - популяризация христианской веры и приобщение к духовно-нравственным ценностям через знакомство с великим произведением Армении. Автору удалось соединить в нем музыкальные традиции разных стран и эпох, это одно из лучших произведений в жанре религиозной музыки.

Вниманию гостей торжественного музыкального вечера будет представлена скульптурная экспозиция религиозной тематики и выставка художественных картин.

Свои работы продемонстрирует скульптор-монументалист Дмитрий Кукколос, известный своими творениями религиозной и военно-патриотической тематики, такими как: монумент Великому Князю Московскому Димитрию Донскому и его супруге Великой Княгине Московской Евдокии (в монашестве Евфросинии), барельеф «Сергий Радонежский» для часовни в Италии, скульптура «Варлаам Серпуховской», памятник-бюст Святому праведному воину Ф.Ф. Ушакову и многими другими.

Свои работы представит также талантливый скульптор и художник - Герман Измайлов. Он воплощает свои идеи в скульптурах, выполненных в металле. Одна из значимых работ автора – реставрация рамы Петра и Февронии в Муромском девичьем монастыре.

Хоровой концерт по мотивам поэзии Григора Нарекаци пройдёт в новом зале им. А. Шнитке в Московском международном Доме музыки 24 ноября в 19 00. Духовные песнопения несут в себе любовь и добро, и находят отклик в сердцах ценителей.

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