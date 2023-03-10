Арт-постановка «История «Золушки» С. С. Прокофьева» в Российской государственной детской библиотеке

В рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика» 11 марта в 15.00 на сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) будет представлена арт-постановка «История «Золушки» С. С. Прокофьева». Организатором фестиваля выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы.

Не многие знают, что балет «Золушка» Сергей Прокофьев создавал в годы Великой Отечественной войны, а премьера состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре и воспринималась зрителями как салют Великой Победе. О замысле «Золушки» и о том, как шла работа над созданием балета зрителям расскажет сам композитор. Да, именно так, ведь спектакль повествует от первого лица. И в роли Сергея Прокофьева выступит солист балета Большого театра, режиссер-постановщик фестиваля Егор Симачев. А помогут рассказать интереснейшие истории телеведущая, президент благотворительного фонда Оксана Федорова, юные балерины из Мастерской балета Егора Симачева, музыканты – победители конкурса «Моя Россия: музыкальное путешествие» Джеймс Фролов и Петр Бердников, а также актриса Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Наталья Сычева.

Вместе с участниками постановки зрители совершат музыкальное путешествие в одну из самых популярных сказок в мире, и узнают много интересных фактов из истории превращения сказки в балет. «Примечательно, что партию Золушки Сергей Прокофьев писал специально для балерины Галины Улановой, которая покорила его своим талантов в балете «Ромео и Джульетта», и в рамках арт-постановки мы особое внимание уделим этой великой балерине», - отметил Егор Симачев.

Проект «Балетные истории: русская классика» направлен на популяризацию культурного наследия великих русских классиков среди детей и подростков. Каждый постановка – это синергия танцевального искусства, музыки и литературы.

Перед спектаклем юные посетители детской библиотеки смогут принять участие в мастер-классе по балету с балериной Большого театра Ольгой Баричка. А после спектакля детей ждет увлекательная викторина на тему классического искусства с призами и подарками для самых активных участников!

Прямая трансляция спектакля будет представлена на сайте музыкальноепутешествие.рф, а также на сайте культура.рф.

Вход на спектакль бесплатный.

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