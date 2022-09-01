Выставка Алевтины Стручковой «Сюжеты и образы Коми края» в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

Со 2 по 11 сентября в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» будет проходить выставка графических иллюстраций художницы Алевтины Стручковой «Сюжеты и образы Коми края». В экспозиции представлено более 40 работ из серий «Путешествие по реке Кокшеньге», «Мистика Арктики», «Девушки из Йокогамы», «Музыка и музы», созданных по национальным и фольклорным мотивам Республики Коми, Арктики и Японии.

Алевтина Стручкова. В снежный буран бродят Тарногскими дорогами волки

Алевтина Стручкова. Дева у очага

Алевтина Стручкова. Крестьянка из рода Едомских за вышиванием оберегов

Алевтина Стручкова. Летний вечер в Нювчиме

Алевтина Стручкова. Мама и медвежата

Алевтина Стручкова. Таежная речка Вага и Поважье — край искусных плотников

Все работы отличает единая стилистика, где пространство белого листа символизирует бескрайний простор Севера, а уверенная линия увлекает в мир народа Коми, передавая особенности природы и традиций. Графичная строгость изображений подчеркивает контраст этой северной земли ‒ суровый климат и в тоже время гармонию жизни жителей Севера России. В иллюстрациях переданы и четкий абрис горы Сабля, и белоснежные просторы, где тонким росчерком пера изображена встреча человека и медведя. Вот охотник спешит домой сквозь снежную тайгу, ему указывает путь собака лайка – верный друг. Или красавица зырянка за прялкой в уюте деревенской избы поджидает любимого мужа с промыслов.

Каждая иллюстрация создана из нескольких фрагментов – центральный сюжет и орнаментальные включения. Орнамент, украшающий большинство работ, повествует о мифах, преданиях и укладе жизни народа Республики Коми. Например, фрагменты вышивки, ткачества, кружевоплетения показывают труд мастериц. Несколько работ посвящены композитору, музыковеду Прометею Чисталеву. В них можно увидеть изображения национальных музыкальных инструментов: чипсан, зиль-золь, сигудэк.

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