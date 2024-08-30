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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка работ Наталии Лукомской открылась на ВДНХ

Выставка работ Наталии Лукомской открылась на ВДНХ

editor
By editor
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художник наталья лукомская

Направление «Искусство открытого сердца» объединяет творческих людей из разных стран. Они видят свою социальную миссию в духовном пробуждении и оздоровлении общества через обращение человека к своим истинным ценностям – доброте, любви к себе и миру.

Серия картин «Про Девочку» посвящена внутреннему миру человека, его поиску себя. Подобные выставки неизменно вызывают интерес у посетителей в России и за рубежом. Наталия Лукомская соединяет в своем искусстве психологию и философию. На первый взгляд, картины могут показаться наивными, но именно «детскость» стиля и лёгкость трогает зрителей разного возраста: они видят в них много света и любви. Эту особенность творчества Наталии Лукомской отмечают эксперты Московского института психоанализа, при поддержке которого организована выставка на ВДНХ. Здесь каждый зритель сможет погрузиться в глубь себя, встретиться со своим внутренним ребенком — любознательным, верящим в чудеса, открытым миру и просто счастливым.

По словам автора картин Наталии Лукомской, взрослые часто забывают о своем внутреннем ребенке, поэтому основная цель ее творчества вернуть взрослым состояние «ребёнка» — ощущение безусловной любви, искренней радости и творчества – то, без чего реализовать себя очень сложно. «Встреча с «Девочками» — это исцеление для души, погружение в себя, свои истинные желания и чувства, это про сердце. «Про Девочку» — это серия картин про людей, которые думают, чувствуют, решают, находятся в постоянном поиске, рискуют каждый раз выбирать себя, чтобы выйти из общепринятой и понятной рутины в жизнь неизвестную, порой пугающую, но свою», — подчеркивает делится Наталия Лукомская.

Выставка серии картин «Про Девочку» будет доступна посетителям с 30 августа по 21 сентября 2024 года на Северной аллее ВДНХ. Подарком ко Дню знаний 1 сентября станет официальное открытие экспозиции, на котором выступят Наталия Лукомская — основатель и идейный вдохновитель проектов «Искусство открытого сердца» и «Про Девочку», концептуальный художник, архитектор, писатель и иллюстратор книг для детей, Член Евразийского Художественного Союза, а также представители Московского института психоанализа и гости мероприятия.

Организаторы подготовили ещё один подарок посетителям: 1 и 8 сентября автор картин проведет для них экскурсии по выставке в 12:00, 15:00, 18:00.

Выставка ориентирована на широкий круг посетителей, тех, кто хочет лучше понять себя, свои чувства и желания, ищет свой путь и стремится к саморазвитию. Выставка привлечёт внимание тех, кто интересуется философией, психологией. Без возрастных ограничений.

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