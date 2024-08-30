Дизайн и бизнес ищут общий язык

Игорь Намаконов, Елена Усенко, Татьяна Минаева, Павел Нестеров

В рамках «Фабрики дизайна 3.0» состоялось первое заседание «Клуба D5». Проект реализуется Агентством креативных индустрий (АКИ) совместно с Союзом Дизайнеров России. В «Клубе D5» эксперты обсуждают глобальные и локальные проблемы, возможности индустрии дизайна и смежных отраслей. Темой встречи стали отношения между дизайнерами и производителями. Участники беседы попытались разобраться, зачем бизнес инвестирует в промышленный дизайн, с какими сложностями при этом сталкивается и как их преодолевает.

Взаимодействие с внешними подрядчиками помогает производителям находить свежие идеи и создавать новые продукты. Дизайнеры, в свою очередь, получают опыт работы с новыми технологиями и материалами. О позитивном опыте работы с дизайнерами рассказала генеральный директор Торгового дома Гусевского хрустального завода Елена Усенко: «Ларец, пять лет назад представленный на выставке “Трын*Трава”, — это едва ли не первый пример нашего взаимодействия с Элиной Туктамишевой. Зашли в серию и вазы Светланы Поповой. Несмотря на то что обе художницы первый раз работали со стеклом, созданные ими предметы пользуются спросом до сих пор».

Недоверие дизайнеров и бизнеса взаимно

Однако есть и сложности. По словам Елены Усенко, компании боятся противоречий между штатными и сторонними художниками, а также дороговизны услуг дизайн-агентств. Дизайнеры же считают фабрики архаичными, забюрократизированными и слабо оснащенными, а также опасаются, что на предприятии украдут их идею.

Основатель и руководитель сувенирной компании Art4you Павел Нестеров отметил еще и недостаточный уровень технологического образования и у заказчиков, и у дизайнеров. Так, например, бизнесу выдвигают неосуществимые требования: «Хотят, чтобы стекло не билось, чтобы металл гнулся не так, как он гнется по законам физики». С дизайнерами ситуация обстоит не лучше. Внешние дизайнеры, как правило, не справлялись с поставленными задачами, отмечают в Art4you. Поэтому компания организовала собственную «Практическую академию дизайна и технологий».

С Павлом Нестеровым согласна Елена Усенко: «Отсутствие технологической подготовки у художников, слабое понимание материала и технологий и часто нежелание в этом разбираться — крайне чувствительная проблема». Единственное решение — искать дизайнеров, готовых учиться. Пока что на рынке это штучный товар.

Как продать российский дизайн иностранцам

Ситуация усложняется еще больше, когда речь идет о выходе на зарубежные рынки. Помимо заказчика и подрядчика появляется еще одно действующее лицо — потребитель-иностранец, и ему тоже нужен «переводчик». Если заказчик часто не в силах объяснить дизайнеру, что от него хочет, то еще меньше оба понимают конечного потребителя в другой стране. На это обратила внимание директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева: «Одни и те же символы имеют противоположный смысл в разных странах. Например, в Турции любят кошек, а во Вьетнаме этих животных стараются избегать, потому что звуки мяуканья похожи на вьетнамское слово “бедность”. Зеленый цвет почитается в арабских странах, а в Китае зеленый головной убор — символ адюльтера».

Наталья подчеркнула, что компаниям-экспортерам нужно тщательно изучить страну и ее культурные особенности, прежде чем представлять за рубежом свой бренд и товар. В то же время российским компаниям не стоит бояться обращаться к неофициальным символам нашей страны — вполне могут пригодиться образы-клише вроде матрешки и балалайки. В конце концов, главное в бренде — узнаваемость.

Трудности перевода с «дизайнерского» на «бизнесовый», взаимное недоверие, недостаток знаний, в том числе знаний о восприятии продукта за границей, — эти проблемы решаются только на практике, например на конкурсе «Фабрика дизайна 3.0». Проект Союза Дизайнеров России и Агентства креативных индустрий специально придуман, чтобы наладить связи между промышленностью и представителями рынка дизайн-услуг.

Фото – пресс-служба АКИ