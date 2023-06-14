Николай Носков споет лучшие песни на летней сцене Зеленого театра ВДНХ

7 июля 2023 года состоится долгожданный летний концерт Николая Носкова в Зеленом театре ВДНХ. Специальным гостем этого выступления станет певец Ivan, с которым Носков в прошлом году записал яркую балладу «Не вставай на колени» с участием Стаса Пьехи.

Николай Носков всегда был универсальным певцом, который мог исполнять и хард-рок, и лирические баллады. Концерт в Зеленом театре ВДНХ не станет исключением: ритмически и эмоционально напряженные композиции с «металлическим привкусом» будут чередоваться с легкими танцевальными и нежными лирическими мелодиями. Зрители услышат песни «Доброй ночи», «Свеча», «Это здорово», «Свеча», «Снег», «По пояс в небе», «Я прошу», «На меньшее я не согласен» и многие другие. Конечно же, прозвучит и песня «Живой», давшая название большой концертной программе Николая Носкова. Ряд произведений прозвучит в новых акустических версиях: торжественная «Дай мне шанс», медитативный «Снег», успокаивающая «Это здорово», витальная «Паранойя», волнующая «Я тебя люблю», обнадеживающая «А на меньшее я не согласен» и др.

За годы своей исполнительской карьеры Николай Носков успел попробовать себя почти во всех музыкальных жанрах. Он начинал с арт-рока в группе Давида Тухманова «Москва», потом веско заявил о себе в хард-роковом «Парке Горького», ставшем для него лишь трамплином для головокружительной сольной карьеры. В группе Nikolay, созданной в середине 90-х вместе с Дмитрием Четверговым, Николай Носков органично исполнял как тяжелые композиции с музыкальными цитатами из «Щелкунчика» П.И. Чайковского, так и знаменитый романс на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают».

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, но смог восстановиться и вернуться на сцену. Теперь каждый концерт артиста - это пример преданности своему делу, а песня «Живой» стала для Носкова персональным гимном преодоления.

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