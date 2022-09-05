Юрий Кнаус: «Я мечтаю, чтобы меня заметили в крупных городах России, но я также обожаю Омск и буду рад, если меня здесь заметят»

На вернисаже в творческом пространстве «306 квадратов» состоялся перформанс «Искусство движений», автором которого стал молодой художник и танцор Юрий Кнаус. Он создал картину необычным способом − ногами во время танца. Художник Юрий Кнаус, который выбрал необычный способ писать картины, в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь» рассказал о творческом пути, дальнейших планах, а также о том, почему он выбрал именно такой способ самовыражения.

«На форум я попал в качестве участника. Мы с другом подали заявку в грантовом конкурсе и прошли отборочный тур. Я давно слышал про «Ритм», но почему-то мне не хватало смелости туда поехать, наверное, был не готов. В этом году я решил всё-таки собраться и ни капельки не пожалел об этом. Там я обрёл новых друзей, новые знакомства, вдохновение и мотивацию делать интересные проекты, и, собственно говоря, там же и начал своё творчество. Так начался мой путь в более масштабное творчество. Рисовал я и раньше, но именно на «Ритме» у меня получилось максимально раскрыться. Поначалу меня интересовали арт-работы разных художников, в их творчестве я старался увидеть скрытые смыслы и восхищался их работами. Потом меня захватили танцы, а в этом году очень захотелось выразить себя по-другому. Я танцую пятнадцать лет, и мне хотелось свой танец, свои действия и свои движения воплотить в чём-то материальном. Чтобы люди смотрели на результат моей творческой деятельности и могли ощутить мои движения и ощущение танца», − отметил Юрий Кнаус.

«Я видел подобные работы в Корее, Нидерландах и во Франции. Меня заинтересовало то, как люди используют своё тело и танцевальные движения для того, чтобы рисовать. В России я такого не встречал и решил попробовать лично для себя, ни на что не рассчитывая, а потом оказалось, что кроме меня особо никто этим не занимается. В принципе любой желающий может выучить движения, похожие на те, которые делаю я, и попытаться нарисовать что-то своё, ведь дело не в том, что ты делаешь, а в том, как ты это делаешь. Пятнадцатилетний опыт путешествий и участия в танцевальных выступлениях наложили особый отпечаток на мою деятельность. Характер моих произведений отражает историю моей жизни», − заявил художник в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Есть люди, которым нравятся мои работы. Есть даже первые покупатели, и меня это очень радует. Конечно, есть и те, кому не нравятся мои работы. Хейтеров пока особо не было, хотя один пытался выразить своё недовольство. Я нейтрально к этому отношусь, потому что каждый человек имеет право высказать своё мнение и пусть это делает дальше. Могу только принять решение принимать близко к сердцу их высказывания или нет. Мне бы очень хотелось со своими картинами выиграть грантовый конкурс, чтобы потом ездить по Омской области − показывать людям, что есть такое искусство. Я мечтаю, чтобы меня заметили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России, но я также обожаю Омск, люблю его всей душой и буду рад, если меня здесь заметят. Всех планов раскрывать не буду, будем развиваться и максимально стараться показывать себя везде и всюду», − рассказал Юрий Кнаус.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.