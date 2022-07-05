Молодые архитекторы предложили губернатору проекты для создания креативной среды в Псковской области

1 июля при участии губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова состоялось первая презентация результатов регионального этапа Всероссийского урбанистического Хакатона «Города», проекта трека «Росмолодёжь.Креатив».

Под руководством 7 опытных архитекторов команда из молодых специалистов, финалистов Хакатона, с 26 июня по 1 июля разрабатывала архитектурные решения для концепции комплексного развития 7 пилотных территорий Псковской области: Середки, Печор, Палкино, Пушкинских гор, Усвят, Себежа, Порхова.

Кураторами архитектурного хакатона выступили профессор МАРХИ Виктор Корси, архитектор и профессор Международной академии архитектуры (МААМ) Николай Лызлов, куратор от Псковской области и член градостроительного совета г. Псков Сергей Станкевич, архитекторы Наталья Бавыкина, Анастасия Куракина, Мария Кучерявых и Василиса Гончарова.

В презентации проектов команд Хакатона также приняли участие несколько федеральных экспертов: управляющий директор блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Дарья Онищук, руководитель Управления Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Джемал Сурманидзе, заместитель директора департамента по стратегическим проектам Министерства строительства Российской Федерации Юлия Талалайкина, председатель Комитета по культуре Ольга Тимофеева и главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

«Последние 80 лет население Псковской области сократилось вдвое, люди уезжают. И такие проекты по развитию креативной среды должны помочь исправить эту ситуацию и сделать малые населенные пункты вновь притягательными для населения, в первую очередь — для молодежи. Мы возлагаем на это большие надежды», — заметил в своем приветственном слове губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Результаты Хакатона представила главный контент-модератор Хакатона 2.0 Анастасия Успенская. Затем архитектор, урбанист, аналитик пространственного развития городов Анастасия Куракина презентовала итоги архитектурного хакатона на примере проекта для городского поселения Пушкинские горы, посвященного развитию его туристической привлекательности и инфраструктуры.

Три команды участников выступили со своими проектами комплексного территориального развития г. Порхов: как центра ремесленничества, магнита притяжения туристов и места для современной комфортной жизни.

Презентация результатов работ команд Хакатона получила высокую оценку экспертного совета и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, все идеи, представленные в проектах участников, будут допущены к реализации.

Победителями Хакатона, по мнению кураторов, стали: Мария Бедарева, Алла Ванчикова, Василий Говорун, Дарья Сергиевская, Мария Милаева, Даяна Федосова и Татьяна Ахмерова.

«Хакатон «Города» — это уникальный шанс для молодых специалистов получить реальный опыт работы над большими интересными проектами под руководством ведущих архитекторов и урбанистов. 1 июля состоялась первая презентация результатов работы команды Хакатона, и со стороны администрации Псковской области мы видели реальный интерес и готовность поддержать и развить идеи, предложенные участниками Хакатона. Это прекрасный результат!», — рассказывает руководитель Роскультцентра, трек «Росмолодёжь.Креатив» Марина Абрамова.

«Мы поздравляем первых победителей всероссийского архитектурного Хакатона «Города»! Это было яркое начало с разработкой проектов по комплексному развитию территорий Псковской области! Впереди нас ждут мероприятия в Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО. Желаем удачи всем участникам!», — Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта Хакатон «Города».

«Мы подготовили проектные предложения по реновации исторически важных объектов под современные нужды города. Мы предлагаем приспособить исторический завод “Коничекъ” под новый технопарк, который мог бы стать новым градообразующим предприятием города. Важно работать именно с этим местом, так как руинированные стены, выполненные в интересной дореволюционной кладке, представляют историческую ценность. Для привлечения туристов мы разработали маршрут, который свяжет основные исторически ценные объекты — крепость, городище и центральную площадь», — рассказала одна из победителей хакатона, студентка архитектурного факультета Самарского политеха Татьяна Ахмерова.

Хакатон «Города» – это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов. Финал конкурса проходит с июня по ноябрь 2022 года в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

Все проекты победителей допущены к реализации. Победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения.

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