Психологический триллер «Идеальная ложь» выходит в российский прокат

10 августа кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах психологический триллер «Идеальная ложь». Фильм снял французский режиссёр Сильвен Деклу. Картина рассказывает об отношениях бывших возлюбленных, метящих в высшие эшелоны власти, и общей тайне, которую они могут использовать друг против друга. Потрясающий актёрский состав, виртуозно прописанный сюжет и умение режиссера выстраивать напряжение в кадре делают «Идеальную ложь» выдающимся представителем жанра, который будет интересен поклонникам психологических триллеров и драм.

Главную роль в картине исполнила восходящая звезда французского кинематографа Ребекка Мардер, сыгравшая в последней картине Франсуа Озона «Моё преступление». Компанию Мардер на экране составили известный французский актер Бенжамен Лаверн, ранее исполнивший одну из самых заметных ролей в фильме открытия 76 Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри», а также актриса Эммануэль Берко, исполнительница главной роли в популярной французской картине «Мой король» Майвенн.

Режиссёр Сильвен Деклу снял крепкий жанровый фильм, который на протяжении всего времени держит зрителя в напряжении. В центре сюжета — сильный женский персонаж в исполнении Ребекки Мардер. Её героиня Мадлен — амбициозная и талантливая девушка, мечтающая построить карьеру в политике. Находясь в доме своего парня Антуана на Корсике, она усердно готовится к экзамену в Национальную школу администрации. Но всё меняет дорожная перепалка с местным жителем, в которую ввязывается пара посреди летнего дня. Начавшись как конфликт на повышенных тонах, инцидент внезапно заканчивается трагедией. Теперь всё, что случилось на этой дороге — тайна, связывающая Мадлен и Антуана. И этот секрет может стоить каждому из них не только карьеры в политике, но и свободы.

Балансируя на грани психологического триллера и драмы, фильм может напомнить зрителю других выдающихся представителей жанра — к примеру, французский хит «Черный ящик» или же испанскую картину «Невидимый гость». Оба фильма мастерски держат внимание аудитории не только благодаря движущей детективной интриге, но и цепляющей харизме главных героев. А также благодаря талантливо написанным диалогам, без которых популярный поджанр «разговорных триллеров» и вовсе не может существовать. Все эти элементы можно найти в картине «Идеальная ложь« наряду с увлекательным сюжетом и высокими моральными вопросами, которые ставит перед собой и зрителем режиссер Сельвен Деклу.

Для режиссёра было важно показать, что главная героиня — идеалистка с чистыми намерениями, которая пришла в политику с искренним желанием помогать простым людям. Моральная дилемма, перед которой оказывается Мадлен — это размышление Деклу на тему того, оправдывают ли высокие цели любые средства их достижения. «Возможно ли изменить мир, не запачкав руки?» — таким вопросом задается режиссер.

Главная удача фильма — это молодая звезда «Комеди Франсез» Ребекка Мардер, чья блестящая актёрская игра позволила воплотить на экране образ многогранной и неоднозначной героини. По словам режиссера, как только он увидел Мардер, он понял, что она сможет добавить персонажу больше света и жизни, сделать его более живым. Деклу хотел, чтобы героиня Мадлен была лёгкой, яркой и одновременно с этим твердой и уверенной в своих намерениях:

«Скажем так, я всегда хотел написать образ Мадлен честной и справедливой. И действительно, Мадлен не святая и не честолюбивая карьеристка, а сложная девушка, движимая очень твердыми убеждениями и постоянно борющаяся за продвижение идей, в которые она верит. Она борется как с социальным детерминизмом, так и с классовыми предрассудками, без колебаний нанося ответные удары. На съемочной площадке я часто говорил Ребекке, что Мадлен – воин, и ничто не могло отвлечь ее от цели».

Партнер Мардер по площадке — французский актер Бенжамен Лаверн — по словам режиссера, был очевидным кастинговым выбором: «Я знал, что со своей открытостью и притягательностью он сможет привнести нечто неожиданное, даже тревожное, но в то же время трогательное в характер Антуана».

«Что мне нравится в Бенжамене, так это то, что он сразу вызывает симпатию. Он тот, кого мы любим на экране. Поэтому мне показалось интересным заставить его примерить образ не самого приятного парня на Земле. Я думаю, в этом фильме его вполне можно возненавидеть!», — говорит Деклу об исполнителе главной мужской роли.

О РЕЖИССЕРЕ

Сильвен Деклу — французский режиссёр и сценарист. Ранее изучал политологию, право и литературу. Он работал в самых разных сферах: преподавал французский язык в Лаосе, работал в издательстве, а затем организовывал семинары для крупных компаний. В то же время он снял несколько коротко- и среднеметражных фильмов (в том числе «Мой герой», номинированный на премию «Сезар» в 2016 году). Также в 2016 году вышел его первый художественный полнометражный фильм «Продавец». Затем последовали два документальных фильма «Твердая кожа» и «Валентина с Востока», полнометражный документальный фильм «Французская кампания», вышедший в 2022 году, и «Идеальная ложь» 2023 года. Сейчас он работает над экранизацией романа Эрика Рейнхардта «Система Виктории».

ОБ АКТЕРАХ

Ребекка Мардер — актриса театра и кино французско-американского происхождения. Начала сниматься в кино, когда ей было 5 лет. С 2015-2022 состояла в актёрской труппе «Комеди Франсез». В июне 2023 года в России состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона «Моё преступление», в котором Мардер сыграла одну из главных ролей. Ранее актриса также успела сняться в картине одного из ведущих французких режиссёров Арно Деплешена — «Внебрачные связи».

— актриса театра и кино французско-американского происхождения. Начала сниматься в кино, когда ей было 5 лет. С 2015-2022 состояла в актёрской труппе «Комеди Франсез». В июне 2023 года в России состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона «Моё преступление», в котором Мардер сыграла одну из главных ролей. Ранее актриса также успела сняться в картине одного из ведущих французких режиссёров Арно Деплешена — «Внебрачные связи». Бенжамен Лаверн — французский актёр, начавший карьеру в 2009 году. Трёхкратный номинант на «Сезар» — одну из главных французских кинопремий. С 2019 года Лаверн стал постоянным членом труппы театра «Комеди Франсез», резидентом которого был с 2012 года. За свою кинокарьеру Бенжамен Лаверн успел сняться у многих режиссёров, в том числе у Уэса Андерсона во «Французском вестнике». Лаверн также исполнил одну из самых заметных ролей в новой картине Майвенн «Жанна Дюбарри», которая стала фильмом открытия Каннского кинофестиваля 2023 года и вышла в российский прокат 20 июля.

— французский актёр, начавший карьеру в 2009 году. Трёхкратный номинант на «Сезар» — одну из главных французских кинопремий. С 2019 года Лаверн стал постоянным членом труппы театра «Комеди Франсез», резидентом которого был с 2012 года. За свою кинокарьеру Бенжамен Лаверн успел сняться у многих режиссёров, в том числе у Уэса Андерсона во «Французском вестнике». Лаверн также исполнил одну из самых заметных ролей в новой картине Майвенн «Жанна Дюбарри», которая стала фильмом открытия Каннского кинофестиваля 2023 года и вышла в российский прокат 20 июля. Эммануэль Берко — французская актриса, сценарист и режиссер. За 32 года актёрской карьеры успела сняться в фильмах таких режиссеров как Клод Лелуш, Бертран Тавернье, Клод Миллер, Майвенн, Мелани Лоран и многих других. В 1995 году Берко также дебютировала в качестве режиссёра, сняв несколько короткометражных и полнометражных фильмов, некоторые из которых в разные годы были отмечены призами на Каннском кинофестивале. Эммануэль Берко также удостоилась пальмовой ветви за лучшую женскую роль в фильме «Мой король» режиссера Майвенн в Каннах в 2015 году.

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