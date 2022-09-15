Премьера трейлера фильма «Голиаф»

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет трейлер картины казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф» (GOLIATH).

Мировая премьера ленты состоялась 8 сентября в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского кинофестиваля, который прошел в Венеции с 31 августа по 10 сентября. Фильм удостоился специальной награды независимых кинокритиков – Premio bisato d’oro 2022 – за лучшую актерскую игру, приз вручили актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову. В картине также сыграли Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Фильм выйдет в российский прокат 29 сентября.

Адильхан Ержанов рассказал нашим читателям о фильме:

– Фильм складывается из работы всей команды: это актеры на репетициях, художник, с которыми я советуюсь на стадии подготовки, с которыми мы обсуждаем каждую сцену. И сценарий, на мой взгляд, не должен являться роялем, который подтягивают к стулу. Реальность, природа – вот те вещи, к которым необходимо прислушиваться. Сценарий лишь дорожный указатель, не более. А пути могут быть разными, режиссер и есть тот человек, который ведет своими, прямыми или извилистыми, тропками к цели. Достигнута ли она будет – вопрос другой. Сценарий «Голиафа» я несколько раз переписывал по той причине, что искал пути не рассказывать о мести. За местью должна была быть иная цель, в данном случае – почти гамлетовская: а надо ли уничтожать Голиафа, а не остаться ли в комфорте, в конформизме и с Голиафом?

– С Данияром Алшиновым, который сыграл заглавную роль, мы продумывали такую биографию бандиту Пошаеву, что он даже был учителем и преподавал историю. И уж точно его настольной книгой был «Государь» Макиавелли. Вероятно, первый мыслитель, который отделил политику от морали. И показал, что политика – всегда вопросы выживания. Пошаев появился в замысле именно как учитель истории, цитирующий Макиавелли, с этого первый вариант сценария и начинался.

– Жестокость и насилие, и тем более тирания, ничем не может быть оправдана. Конечно, нередко народы в истории любили извергов у власти – и природа этого поклонения маньякам довольно странная. Власть тиранов держится на двух китах – насилии и конформизме. Арзу сочетает и первое, и второе. Он и ненавидит Пошаева, и уважает одновременно. Но факт – тиранам не место в новой истории. Они должны уйти.

– Гомеостаз Каратаса условный, это место вымышленное, потому он меняется вместе с миром, в нем много собирательного из разных мест и стран. В нем стало больше насилия, больше зла. Однако в целом главное изменение – в Каратасе появляется герой.

– «Голиаф», мне кажется, пестрит оммажами к спагетти-вестернам, да и не только. Сама структура – человек и закон, вернее, его отсутствие – и есть квинтэссенция жанра. Я ориентировался, к примеру, на фильм Марлона Брандо «Одноглазые валеты». При старомодной, возможно, режиссуре там убедительный и оригинальный сюжет. Друг должен отомстить другу, но мешает совесть. Я думаю, мотив мести в вестернах один из самых частых – но так структурно, как Брандо, никто ее не показывал. Или «Пуля для генерала» Дамиано Дамиани – превосходный спагетти-вестерн про совесть.

– Разделение на «жанр» и «артхаус» не просто себя изжило – это был миф, который уже трудно поддерживать. Мне кажется, жанровая сегрегация возникла после «Челюстей», когда эпоха требовала разложить по полочкам отдельные жанры, и индустрия росла. Тому, что выходило за рамки понимания продавцов видеопроката 80-х, давали определение «артхаус». И туда улетели «Крестные отцы», которые в свое время шли как жанровые хиты в кинотеатрах. Тем не менее я уверен, что жанры так или иначе присутствуют в любом произведении искусства. И я сам очень люблю жанры. Это спасение для автора, это структурная точность.

– Я стремлюсь к простоте и ясности – насколько возможно. Меня учит в этом плане Питер Уир, который от сложности «Пикника» перешел к простоте «Общества». Я верю, что мысль необходимо выражать просто. Но чтобы прийти к этому – я снял много фильмов и, видимо, буду искать дальше путь к этой простоте.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.