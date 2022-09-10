Российско-казахский фильм «Голиаф» выходит в прокат

Кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит 29 сентября в российский прокат картину казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф» (GOLIATH). Мировая премьера фильма состоялась накануне, 8 сентября, в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского кинофестиваля, который проходит сейчас в Венеции и продлится до 10 сентября. «Голиаф» — фильм совместного производства компаний Short brothers, Changepoint, All Media (группа компаний START) и «Форест-Фильм».

В картине сыграли Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

В «Голиафе» сюжет разворачивается в вымышленном казахстанском поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу (Берик Айтжанов), которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны (Дмитрий Чеботарев) велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.

«В “Голиафе” изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», — говорит режиссер и автор сценария Адильхан Ержанов.

Российская премьера «Голиафа» состоится 18 сентября. Фильм откроет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

Фото — онлайн-кинотеатр START

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.