Звёздные гости посетили открытие 48-го Российского Антикварного Салона & Lifestyle «Искусство интерьера»

22 ноября в Гостином дворе на Ильинке прошло торжественное открытие 48-го Российского Антикварного Салона & Lifestyle «Искусство интерьера». Мероприятие посетило более 4 000 гостей.
Гостями вечера стали Татьяна Навка, Полина Киценко, Тимати, Константин и Алина Крюковы, Жасмин, Влад Лисовец, Татьяна Геворкян, Константин и Ольга Андрикопулос, Александр Добровинский, Наталья Лучанинова, Елена Захарова, Ирина Чайковская, Павел Камин, Милана Пич, Маша Цигаль, Борис Уборевич-Боровский и многие другие.
На одной площадке Салон объединил ключевых игроков арт-рынка – более 300 российских галерей, которые познакомили публику со всеми сферами коллекционирования, ведущими российскими дизайнерами, а также эксклюзивными мебельными, интерьерными и текстильными брендами.
«Все проекты компании «ЭКСПО-ПАРК» затрагивают высокоинтеллектуальный сектор и, несмотря на изменения, которые произошли в мире, по-прежнему очень востребованы. Наша главная задача сейчас – сохранение и развитие культурного наследия. Поэтому традиционно в конце ноября мы открыли большой Российский Антикварный Салон & LIFESTYLE «Искусство интерьера». Мы очень довольны тем, что получилось, и благодарны нашим партнерам, участникам, антикварам, коллекционерам, ювелирам, дизайнерам, которые, как всегда, с нами», – сказал Василий Бычков, основатель Российского Антикварного Салона, генеральный директор компании «ЭКСПО-ПАРК».
Проект Lifestyle «Искусство интерьера», представленный в этом году более чем 50 компаниями, посвящен предметам интерьера – неотъемлемой части любого дизайнерского и архитектурного проекта. В экспозицию включены произведения дизайнерского и декораторского искусства, авторские коллекции, предметы роскоши и утонченного стиля.
Борис Уборевич-Боровский
Александр Добровинский и Анна Калашникова
Александр Раппопорт и Полина Пидцан
Алексей Ситников
Андрей Тимофеев
Василий Бычков
Вита Миллер
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Влад Лисовец
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Жасмин
Карина Ошроева
Константин и Алина Крюковы
Константин и Ольга Андрикопулос
Марина Демченко
Мария Кравцова
Маша Цыгаль
Милана Пич
Светлана Кузнецова
София и Ирина Бычковы
Татьяна Геворкян
Татьяна Губская с дочкой
Юрий Омельченко и Тимати
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