Звёздные гости посетили открытие 48-го Российского Антикварного Салона & Lifestyle «Искусство интерьера»

22 ноября в Гостином дворе на Ильинке прошло торжественное открытие 48-го Российского Антикварного Салона & Lifestyle «Искусство интерьера». Мероприятие посетило более 4 000 гостей.

Гостями вечера стали Татьяна Навка, Полина Киценко, Тимати, Константин и Алина Крюковы, Жасмин, Влад Лисовец, Татьяна Геворкян, Константин и Ольга Андрикопулос, Александр Добровинский, Наталья Лучанинова, Елена Захарова, Ирина Чайковская, Павел Камин, Милана Пич, Маша Цигаль, Борис Уборевич-Боровский и многие другие.



На одной площадке Салон объединил ключевых игроков арт-рынка – более 300 российских галерей, которые познакомили публику со всеми сферами коллекционирования, ведущими российскими дизайнерами, а также эксклюзивными мебельными, интерьерными и текстильными брендами.

«Все проекты компании «ЭКСПО-ПАРК» затрагивают высокоинтеллектуальный сектор и, несмотря на изменения, которые произошли в мире, по-прежнему очень востребованы. Наша главная задача сейчас – сохранение и развитие культурного наследия. Поэтому традиционно в конце ноября мы открыли большой Российский Антикварный Салон & LIFESTYLE «Искусство интерьера». Мы очень довольны тем, что получилось, и благодарны нашим партнерам, участникам, антикварам, коллекционерам, ювелирам, дизайнерам, которые, как всегда, с нами», – сказал Василий Бычков, основатель Российского Антикварного Салона, генеральный директор компании «ЭКСПО-ПАРК».



Проект Lifestyle «Искусство интерьера», представленный в этом году более чем 50 компаниями, посвящен предметам интерьера – неотъемлемой части любого дизайнерского и архитектурного проекта. В экспозицию включены произведения дизайнерского и декораторского искусства, авторские коллекции, предметы роскоши и утонченного стиля.

Борис Уборевич-Боровский

Александр Добровинский и Анна Калашникова

Александр Раппопорт и Полина Пидцан

Алексей Ситников

Андрей Тимофеев

Василий Бычков

Вита Миллер

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Влад Лисовец

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Денис Мережковский





Елена Жарова





Жасмин

Илья Клюев





Ирина Чайковская





Карина Ошроева

Константин и Алина Крюковы

Константин и Ольга Андрикопулос

Марина Демченко

Мария Кравцова

Маша Цыгаль

Милана Пич





Наталья Лучанинова

Полина Киценко





Светлана Кузнецова

София и Ирина Бычковы

Татьяна Геворкян

Татьяна Губская с дочкой

Татьяна Навка





Юрий Омельченко и Тимати



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