Первые «космические» бесплатные экскурсии и лекции после праздников на ВДНХ:

12, 15 и 16 января 2022 года в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут экскурсии «Люди и космос» к 115-летию со дня рождения основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королева «Форпосты в космосе», а также лекции «Астрономические наблюдения с поверхности Земли» и «Космические детективы». Участие во всех активностях бесплатное, по предварительной регистрации.

12 января в 13:00, 15:00 и 17:00 посетителей центра «Космонавтика и авиация» ждут бесплатные экскурсии «Люди и космос» к 115-летию со дня рождения главного конструктора первых ракет-носителей, искусственного спутника Земли, пилотируемых космических кораблей, основоположника практической космонавтики, председателя Совета главных конструкторов СССР Сергея Павловича Королева.

Гости увидят множество макетов ракет-носителей, кораблей и спутников, ракетных двигателей и автоматических межпланетных станций, каждая из которых в разные годы была настоящим прорывом в истории практической космонавтики. На экскурсиях расскажут о главном конструкторе и других выдающихся людях, никогда не бывавших за пределами Земли, но сделавших все для того, чтобы полеты в космическое пространство стали возможными для человечества. Участники познакомятся с легендарными разработками Королева, Валентина Глушко, Владимира Бармина, Владимира Челомея, Николая Пилюгина, Михаила Решетнева и других, увидят их личные вещи.

15 января в 16:00 пройдет бесплатная лекция «Астрономические наблюдения с поверхности Земли». Развитие астрономии прежде всего зависит от возможностей приборов для наблюдения космоса — телескопов, работающих в разных диапазонах. Ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН, популяризатор науки Серей Попов объяснит, как проводятся астрономические наблюдения с поверхности Земли, в чем особенности оптической и радиоастрономии, расскажет о ключевых деталях устройства радиотелескопа.

После лекции ее участники посмотрят за пределы Земли вместе с астрономами-любителями из Астрономо-геодезического объединения. С 17:30 на площади Промышленности под макетом ракеты-носителя «Восток» несколько телескопов будут направлены на планеты Солнечной системы. В случае хорошей погоды все желающие смогут провести свои астрономические наблюдения.

16 января в 13:00, 15:00 и 17:00 центр «Космонавтика и авиация» приглашает на бесплатные экскурсии «Форпосты в космосе», приуроченные к 53-й годовщине первой в истории космонавтики стыковки двух пилотируемых кораблей («Союз-4» и «Союз-5»). Посетители узнают историю создания долговременных орбитальных станций в Советском Союзе, познакомятся с их создателями и обитателями. Экскурсоводы центра расскажут о первой стыковке двух пилотируемых космических кораблей, о том, как и для чего создавались станция «Алмаз» и орбитальный комплекс «Мир», как сегодня осуществляется работа Международной космической станции. Участники также увидят полномасштабный макет станции «Мир».

Космический корабль «Союз-4» стартовал 14 января 1969 года. На следующий день стартовал «Союз-5». 16 января корабли состыковались. Это была первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей. Они находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут. Впервые в истории космонавтики после стыковки на околоземной орбите начала работу советская космическая станция с экипажем из четырех космонавтов: Владимира Шаталова, Бориса Волынова, Алексея Елисеева и Евгения Хрунова.

16 января в 16:00 все желающие приглашаются на бесплатную лекцию «Космические детективы». Лектор — популяризатор космонавтики, блогер Zelenyikot, научно-популярный писатель. В 2021 году на Марс высадился «Шерлок» — так ученые назвали один из исследовательских приборов на борту марсохода. Но детективные навыки для исследования космоса стали применять намного раньше. Сбор улик, проверка наблюдений и свидетельства, постановка экспериментов — это занятие любого исследователя, который хочет, например, составить фоторобот «космического беглеца» или раскрыть дело о похищении метана на Марсе.

Регистрация на все мероприятия на сайте ВДНХ. Возрастные ограничения для всех активностей — 12+.

Регистрация предполагает бесплатное посещение активностей, включая входные билеты в центр «Космонавтика и авиация». Для посещения центра обязательно использование масок.

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