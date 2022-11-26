Москвичей пригласили на фестиваль «Наследие» в Центр конструктивизма «Зотов»

3 декабря в Центре конструктивизма «Зотов» впервые состоится городской фестиваль «Наследие». Это уникальная площадка для всех, кому интересно культурное наследие, архитектура, дизайн, история и урбанистика. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции ведущих экспертов, обсудить фильмы о Москве с киноведами и многое другое. Вход бесплатный, подробная программа на официальном сайте.

Департамент культурного наследия города Москвы анонсировал проведение первого фестиваля «Наследие». Мероприятие пройдет 3 декабря 2022 года в Центре конструктивизма «Зотов», который открылся в отреставрированном здании Хлебозавода № 5. Вход бесплатный, предварительная регистрация доступна на официальном сайте.

Программа фестиваля будет посвящена культурному наследию столицы, архитектуре, дизайну, урбанистике и истории. С 10.00 до 17.00 все желающие смогут приехать на площадку фестиваля и принять участие в самых разных активностях. Так, в ходе мастер-классов участники попробуют себя в реставрации архитектурного декора и мебели, научатся различать архитектурные стили, а также смогут узнать больше об архитектурном макетировании и скетчинге.

Для участников фестиваля будут организованы показы кинолент, посвященных архитектурной Москве, а также откроется лекторий, где пройдут встречи с именитыми архитекторами, главами музеев, реставраторами и краеведами.

На книжном салоне посетители смогут не только познакомиться с интересными книгами, посвященными московской истории и архитектуре, но и пообщаться с авторами и издателями. У начинающих специалистов будет возможность принять участие в ярмарке вакансий, где ведущие архитектурные и реставрационные бюро расскажут о своей деятельности.

Также в программе фестиваля – конкурс студенческих креативных проектов на тему «Архитектурные памятники Москвы» и презентация проектов участников конкурсной программы Форума из регионов России и даже других стран.

«Мы рады пригласить всех москвичей на фестиваль «Наследие», который впервые в этом году пройдет живьем и соберет самых интересных экспертов в сфере культурного наследия, архитектуры, урбанистики и истории. Вместе с ними мы подготовили самые разные форматы активностей, которые будут интересны людям всех возрастов. Поэтому приходить можно целыми семьями. Кроме того, площадкой фестиваля станет только отреставрированный памятник архитектуры – здание Хлебзавода №5, в котором разместился Центр конструктивизма «Зотов». Поэтому помимо участия в мастер-классах и посещения других мероприятий, гости смогут познакомиться с результатами масштабной реставрации», – поделился глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Партнёром фестивального дня выступил Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Ректор вуза подчеркнул, что преподаватели и эксперты университета – искусствоведы, культурологи и дизайнеры – снова примут активное участие в фестивальной программе.

«Для нашего университета почетно являться важным звеном в цепочке по сохранению и актуализации исторической памяти для молодежи. Сотрудничество с Мосгорнаследием в 2021 году показало нам, что студенты сегодня осознают важность работы с культурным наследием, и поэтому мы рады продолжить наше взаимодействие. Я уверен, что наши преподаватели и эксперты создадут на фестивале атмосферу творчества и созидания, которая обязательно вдохновит молодое поколение на работу по сохранению культурного наследия столицы», – добавил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

Фестиваль проходит в рамках V молодежного форума «Наследие». Перед фестивальным днем Форума, 1 и 2 декабря, пройдет деловая программа, в ходе которой состоятся круглые столы. Дискуссии на актуальные темы вновь соберут архитекторов, урбанистов, дизайнеров, представителей органов власти, профильных СМИ и научных сотрудников. В ходе деловой программы также состоится защита конкурсных работ по реставрации памятников, подготовленных студентами столичных и региональных вузов. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Форума.

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