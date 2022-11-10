Библиотека искусств Боголюбова представит выставку лауреатов и участников конкурса «Музей экологического искусства»

14 ноября 2022 года в 18:00 в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова состоится открытие выставки лауреатов и участников конкурса «Музей экологического искусства. Креативная платформа».

Семён Агроскин. Разрубленное дерево

Наталия Арендт. Солнце над Карадагом

Павел Белан. Красный взрыв

Ульяна Белова. Крик

Сергей Борисов. Чистая вода

Алиса Бубнова-Цицианова. Розовая корова

Серж Головач. Trton’s hotel

Евгений Гор. Перевернутое дерево

Александр Егоров. Tading #40

Нафиса Жаббарова. Подождем

Арт-Журавка. Моя река

Андрей Карташев. Луч

Сергей Кожуховский. CosmoBull. Диптих

Колесников-Денисов. Ремонт Земли

Анна Кузнецова. Земля с родины Францисска Асизского покровителя экологии

Оксана Лавренева. Уборка берега Москвы-реки

Георгий Ланчевский. Город Карабаш. Челябинская область

Алевтина Литвинова. Пассифлора

Юрий Мекс. Геополитика

Тамара Младенович. Dendros

Мария Наймушина и соавторы. Человечки

Мария Наймушина. Прорастание

Ева Никонова. Молекула. Вода Байкала

Вера Сажина. Сова

Евгений Семенов. Вечность

Михаил Сидлин. Мусор. Штраф

Алла Стечкина. Детский сон

Кирилл Суриков. Червяк

Олег Тыркин. Прогулка у реки

Елизавета Фролова. AretmipmeH

Константин Худяков. Орлы прилетели

Организаторами проекта выступили Экологическая палата России, экопортал GREEN CITY TV, Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова и Дом А.Ф. Лосева – научная библиотека и мемориальный музей при поддержке Творческого союза художников России (ТСХР), Общественной палаты деятелей культуры и искусства и Экологического движения «Зелёная миссия». Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Конкурс направлен на продвижение нового для российской арт-среды, но ставшего уже востребованным мировым трендом направления – «экологическое», или «экоцентричное» искусство, в центре внимания которого стоят проблемы охраны окружающей среды, экологической этики и эстетики, выступающие главным смыслом творчества, а природа – темой, сюжетом или материалом создаваемых произведений.

Проект охватывает все виды искусства – живопись, графику, скульптуру, фотографию, ландшафтный дизайн, лэнд-арт, объекты, инсталляции, перформанс, цифровое искусство.

По итогам конкурса определены тридцать лауреатов, в октябре этого года фотографии работ победителей были представлены на выставке в пешеходной зоне Старого Арбата в формате уличных щитов. И теперь на выставке в Библиотеке Боголюбова можно будет увидеть сами работы участников.

Особым вниманием оргкомитетом конкурса отмечены работы художников, явившиеся результатом полноценных экологических экспедиций и проектов. Так, группа Журавка-Арт, представляющая на выставке работу «Моя река» осуществила многодневную экспедицию «Заповедник как идея» по очистке поймы и гидрохимическому анализу реки Журавки в районе хутора Рожновка в Одинцовском районе Подмосковья. В работе экспедиции в составе группы «Журавка-Арт» приняли участие эколог Александр Ильин (МГИМО), и более двадцати детей, проживающих вдоль поймы реки Журавки. На конкурс группа подала работу, воплощающую идею любимой, родной реки, тревоги за состояние и уязвимость малых рек нашей страны, и идею того, что самое главное — рядом, «под ногами».

По словам руководителя проекта Владимира Семенова, у современного – и еще очень молодого – экологического искусства есть своя, особенная эстетика, которая вырастает на пересечении социальных, экологических, научных и этических проблем. «Создатели современного экологического искусства, выводя свои творения в общекультурное, гуманитарное пространство, стремятся к доброжелательному и заинтересованному поиску неординарных решений, при этом избегая ухода в утилитарность, – обращает внимание художественный руководитель. – Они хотели бы представить работы, которые с годами будут только набирать интерес к себе. Благодаря этим произведениям, российское экологическое искусство не только впишется в уже существующие в разных странах художественные линии, но ещё и сможет показать себя в качестве авангардного направления».

Куратор проекта Мария Наймушина считает, что «Музей экологического искусства» даёт нам знание и ответственность, говоря об экологии на языке искусства, и погружает нас в атмосферу действенной доброжелательности к нашему миру.

Выставка будет открыта для посещения до 20 декабря 2022 года, работы участников также войдут в итоговый каталог проекта.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.